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17 июля 2026, 18:14 Читати українською

Статистика ПФУ: количество получателей высоких пенсий выросло до 18,8%

Пенсионный фонд Украины обнародовал отчет о численности пенсионеров и размерах выплат по состоянию на 1 июля 2026 года. Общее количество людей на пенсионном обеспечении в стране составляет 10 миллионов человек, из которых 2,8 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсии по стране зафиксирован на отметке 7 272,68 грн., тогда как работающие пенсионеры получают чуть больше — в среднем 7 994,17 грн.

Пенсионный фонд Украины обнародовал отчет о численности пенсионеров и размерах выплат по состоянию на 1 июля 2026 года.

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Данные фонда демонстрируют, по каким категориям украинцы получают пенсионные выплаты:

  • По возрасту это подавляющее большинство — 72,36% от общего количества.

  • По инвалидности: 15,05% получателей.

  • При потере кормильца: 7,01%.

  • За выслугу лет 5,04%.

  • Социальные пенсии 0,50%.

  • Пожизненное содержание судей: 0,04%.

Анализ распределения выплат по их размерам показывает заметное изменение структуры по сравнению с июлем 2025 года. Доля пенсионеров, получающих наименьшие суммы, постепенно уменьшается, тогда как количество лиц с выплатами более 5 000 грн.

Вот как выглядит динамика распределения пенсий по размерам (на 1 июля 2026 года):

  1. До 3 000 грн: получают только 3,37% пенсионеров (год назад было 3,71%).

  2. От 3001 до 4000 грн: количество таких лиц сократилось с 31,95% до 24,04%.

  3. От 4001 до 5000 грн: доля уменьшилась с 20,48% до 17,23%.

  4. От 5001 до 10000 грн: это самая многочисленная категория, которая выросла с 29,05% до 36,52%.

  5. Более 10 000 грн.: Доля получателей высоких пенсий увеличилась с 14,81% до 18,84%.

Эта статистика подтверждает перемещение значительной доли получателей из диапазона 3000−5000 грн в категории высших выплат. Такое смещение преимущественно связано с индексациями и перерасчетами, которые производились в течение года. Наиболее заметной тенденцией стал рост доли пенсионеров, получающих от 5 до 10 тысяч гривен — это стало новым «средним» уровнем для большинства получателей.

Читайте также: Как перейти с одного вида пенсии на другой: инструкция от Пенсионного фонда

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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