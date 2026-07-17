Статистика ПФУ: количество получателей высоких пенсий выросло до 18,8%

Пенсионный фонд Украины обнародовал отчет о численности пенсионеров и размерах выплат по состоянию на 1 июля 2026 года. Общее количество людей на пенсионном обеспечении в стране составляет 10 миллионов человек, из которых 2,8 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсии по стране зафиксирован на отметке 7 272,68 грн., тогда как работающие пенсионеры получают чуть больше — в среднем 7 994,17 грн.

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Данные фонда демонстрируют, по каким категориям украинцы получают пенсионные выплаты:

По возрасту это подавляющее большинство — 72,36% от общего количества.

По инвалидности: 15,05% получателей.

При потере кормильца: 7,01%.

За выслугу лет 5,04%.

Социальные пенсии 0,50%.

Пожизненное содержание судей: 0,04%.

Анализ распределения выплат по их размерам показывает заметное изменение структуры по сравнению с июлем 2025 года. Доля пенсионеров, получающих наименьшие суммы, постепенно уменьшается, тогда как количество лиц с выплатами более 5 000 грн.

Вот как выглядит динамика распределения пенсий по размерам (на 1 июля 2026 года):

До 3 000 грн: получают только 3,37% пенсионеров (год назад было 3,71%). От 3001 до 4000 грн: количество таких лиц сократилось с 31,95% до 24,04%. От 4001 до 5000 грн: доля уменьшилась с 20,48% до 17,23%. От 5001 до 10000 грн: это самая многочисленная категория, которая выросла с 29,05% до 36,52%. Более 10 000 грн.: Доля получателей высоких пенсий увеличилась с 14,81% до 18,84%.

Эта статистика подтверждает перемещение значительной доли получателей из диапазона 3000−5000 грн в категории высших выплат. Такое смещение преимущественно связано с индексациями и перерасчетами, которые производились в течение года. Наиболее заметной тенденцией стал рост доли пенсионеров, получающих от 5 до 10 тысяч гривен — это стало новым «средним» уровнем для большинства получателей.

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