Кабмин обновил программу «єОселя»: защитники получили ипотеку под 3%, лимиты площади увеличили

С 17 июля в государственной программе «єОселя» вступили в силу новые правила. Правительство расширило перечень льготных категорий, ввело ипотеку под 3% для защитников Украины, увеличило допустимую площадь жилья и обновило условия для семей с детьми. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Кто может получить ипотеку под 3% в первые 10 лет?

военные,

медики,

педагоги,

ученые,

семьи павших воинов,

ветераны.

Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% за первые 10 лет, до 6% — с 11 года.

Массовая ипотека под 7%

Ипотеку под 7% могут получить внутренне перемещенные лица, а также другие граждане, не владеющие жильем, или его площадь менее 52,5 м² для одного человека, или 73,5 м² для семьи из двух или трех человек и 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно.

Государство будет компенсировать им процентную ставку до 7% за первые 10 лет, до 10% — с 11 года.

При этом максимальный срок кредита составляет 20 лет. Минимальный начальный взнос — от 20% и 10% для молодежи (включая 18−25 лет).

Новая норма площади жилья

Установлены новые нормы на площадь жилья для всех заемщиков:

для квартир: 52,5 м² — для одного человека; 73,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² - на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м²;

для жилых домов: 62,5 м² — для одного человека; 83,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² - на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².

Также обновлен подход к составу семьи. Для участия в программе будут учитываться дети, не достигшие 21 года (ранее было до 18 лет).

Изменения также детализируют механизм поручительства. При оценке платежеспособности можно будет учитывать поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.

Также вводится понятие имущественного поручителя — человека, который может передать собственное жилье или имущественные права как дополнительное обеспечение по кредиту. Ее ответственность ограничивается стоимостью такого имущества.

С согласия заявителей, членов их семей и поручителей Укрфинжилье сможет получать часть необходимой информации через государственные реестры.

В частности, речь идет о данных для проверки доходов и платежеспособности заемщиков, членов их семей и поручителей. Такой обмен данными происходит через систему электронного взаимодействия государственных реестров или другие защищенные информационные системы.

Напомним

О новых изменениях в программе «єОселя» в июне 2026 года сообщила экс-премьер-министр Юлия Свириденко.