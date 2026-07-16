Банки установили новые рекорды по депозитам и кредитам: что показало первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 г. банковская система Украины зафиксировала новые абсолютные максимумы по объему депозитов , средств на счетах и кредитов резидентам. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Объем депозитов и средств на счетах в банках составил 3,281 трлн грн. С начала года этот показатель вырос на 1,3%.

В то же время, темпы прироста депозитной базы замедляются. В июне годовой рост депозитов снизился до 15,1%, что явилось минимальным показателем за последние три месяца.

Кредитование растет быстрее

Объем кредитов резидентам по итогам первого полугодия достиг 1,345 трлн грн. С начала года кредитный портфель вырос на 12,4%.

В отличие от депозитов, кредитование в июне ускорилось. Годовые темпы роста кредитов составили 11,1% — это максимум за последние семь месяцев.

Такая динамика свидетельствует о том, что банки постепенно активнее работают с кредитованием экономики. Рост кредитного портфеля может быть связан как со спросом бизнеса на оборотный капитал и инвестиционные ресурсы, так и с активизацией отдельных государственных программ поддержки.