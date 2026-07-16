Украина провела тестирование отечественной баллистической ракеты неназванного типа. Об этом заявил эксминистр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.
Украина успешно испытала собственную баллистику — Федоров
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Тестирование новой баллистической ракеты
По словам Федорова, разработка проекта осуществлялась в зоне ответственности Министерства обороны. Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля — в день увольнения правительства.
Федоров также отметил, что во время работы над проектом было:
- кардинально изменена техническая задача,
- максимально повышена точность изделия,
- снижена его стоимость на 30%.
Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время, вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point.
Источник: Минфин
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