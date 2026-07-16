Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мер по ее реализации на период до 2028 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Кабмин одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что определяет стратегия
Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.
Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата по вступлению в ЕС и прозрачному использованию международной помощи.
Что предполагает стратегия
Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:
- мошенничеству и коррупции;
- конфликта интересов;
- двойному финансированию проектов;
- любой другой противоправной деятельности, вредящей бюджетам Украины и ЕС.
Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать и привлекать виновных к юридической ответственности.
Каким будет эффект от реализации
-
Надежная архитектура безопасности: в Украине появится современная система противодействия мошенничеству, полностью соответствующая стандартам Евросоюза и способная вовремя реагировать на появление новых сложных финансовых схем.
-
Прозрачность и доверие: у общества будет публичный доступ к результатам борьбы с финансовыми злоупотреблениями.
-
Защита обличителей: особое внимание уделяется безопасности и поддержке людей, сообщающих о фактах мошенничества или нарушениях при использовании ресурсов ЕС.
План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026−2028 годы. Его внедрение позволит построить прозрачную систему, гарантирующую целевое использование каждой гривны и евроцента для восстановления и развития Украины.
Комментарии