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16 июля 2026, 8:00 Читати українською

Кабмин одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года

Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мер по ее реализации на период до 2028 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мер по ее реализации на период до 2028 года.

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Что определяет стратегия

Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.

Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата по вступлению в ЕС и прозрачному использованию международной помощи.

Что предполагает стратегия

Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:

  • мошенничеству и коррупции;
  • конфликта интересов;
  • двойному финансированию проектов;
  • любой другой противоправной деятельности, вредящей бюджетам Украины и ЕС.

Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать и привлекать виновных к юридической ответственности.

Каким будет эффект от реализации

  • Надежная архитектура безопасности: в Украине появится современная система противодействия мошенничеству, полностью соответствующая стандартам Евросоюза и способная вовремя реагировать на появление новых сложных финансовых схем.

  • Прозрачность и доверие: у общества будет публичный доступ к результатам борьбы с финансовыми злоупотреблениями.

  • Защита обличителей: особое внимание уделяется безопасности и поддержке людей, сообщающих о фактах мошенничества или нарушениях при использовании ресурсов ЕС.

План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026−2028 годы. Его внедрение позволит построить прозрачную систему, гарантирующую целевое использование каждой гривны и евроцента для восстановления и развития Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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