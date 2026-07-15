Редкий скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные $50 миллионов (фото)

Скелет тираннозавра рекса (T. rex), найденный в Южной Дакоте, стал самым дорогим ископаемым экнатом в истории аукционов. Во вторник, 14 июля, на торгах Sotheby's в Нью-Йорке его приобрели за рекордные $50,13 млн. Об этом сообщает CNN.

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Кто такой Гас?

Скелет в возрасте около 67 миллионов лет получил прозвище Гасс (Gus) — в честь покойного Гэри «Гасса» Ликинга, владельца ранчо в округе Гардинг (Южная Дакота), на чьей земле обнаружили находку. Муж ушел из жизни в 2022 году, когда раскопки продолжались только первый год.

По данным Sotheby's, Гас — один из крупнейших когда-то найденных тираннозавров:

Длина — 11,6 метра;

Высота — 3,8 метра;

Размер черепа — 137 сантиметров.

Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Скелет состоит из 183 ископаемых костей. Это означает, что она сохранена примерно на 61% по количеству элементов или на 75−80% по общей массе.

Как и большинство других известных тираннозавров, Гаса нашли в формации Хелл-Крик — легендарном геологическом «кладбище динозавров», охватывающем штаты Монтана, Вайоминг и Дакоту. Именно здесь в 1902 году откопали одного из первых T. rex, и именно на основе здешних находок вид получил свое название.

Рекордная цена

Предыдущий рекорд принадлежал стегозавру по имени Апекс (Apex). В 2024 году миллиардер Кен Гриффин приобрел его за $44,6 млн. Сейчас этот скелет выставлен в Нью-Йоркском музее естественной истории по договору аренды на 4 года.

Перед началом аукциона Гасса оценивали гораздо скромнее — в диапазоне от $20 до $30 миллионов. Однако финальную рекордную ставку сделали по телефону, превысив все ожидания.

Утраченный для науки?

Палеонтологи обычно бьют тревогу, когда такие находки попадают в частные руки, считая их «потерянными для науки». Дело в том, что научные журналы публикуют исследования только экспонатов, которые хранятся в открытых для публики музеях и институтах. Если клад лежит в частной коллекции, другие ученые не могут проверить выводы коллег, что нарушает базовый принцип научной верификации.

Тем временем Гас чрезвычайно интересен как для науки, так и для коллекционеров:

Его череп оригинален на 82%.

Сохранились редкие детали: вилочная кость (дужка), полный таз и обе стопы (до сих пор было известно только об одном тираннозавре с двумя хорошо сохранившимися стопами).

На костях Гаса есть следы укусов и переломов, которые затянулись еще при жизни динозавра.

Хотя аукционный дом называет Гаса одним из самых полных скелетов, он все же уступает двум другим известным экспонатам: тиранозавру Стену (Stan), которого в 2020 году продали за $31,8 миллиона с полнотой в 70%, и Сью (Sue) — первому динозавру на 9 до сих пор держит планку первенства из 90% сохранившихся костей.

Коммерческий потенциал и «полные права»

Большой плюс Гасса — он продается с «полными правами». Это означает, что его скелет не содержит никаких запатентованных или защищенных авторским правом слепков других динозавров. Обычно если в найденном скелете не хватает костей, ученые покупают и вставляют копии (слепки) из уже известных скелетов.

Главным источником для таких копий в мире Стэн, земляк Гаса из того же округа Южной Дакоты. Теперь новый владелец Гасса может стать прямым конкурентом владельцев Стена, продавая лицензии и производя собственные слепки костей для музеев или частных коллекционеров.

Теперь все внимание приковано к покупателю, личность которого пока не раскрывают, и к тому, что он решит сделать с окаменелостью.