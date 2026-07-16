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16 июля 2026, 9:02 Читати українською

Акции SpaceX впервые упали ниже цены IPO

Акции SpaceX четвертую торговую сессию подряд дешевеют и впервые опустились ниже цены первоначального публичного размещения (IPO) в $135 за акцию. Об этом пишет CNBC.

Акции SpaceX четвертую торговую сессию подряд дешевеют и впервые опустились ниже цены первоначального публичного размещения (IPO) в $135 за акцию.

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Падение акций

15 июля акции SpaceX потеряли около 2%, а от цены IPO они подешевели примерно на 34%.

После дебюта на бирже акции демонстрировали высокую волатильность. В первый полный день торгов они выросли примерно на 20%, а за первый месяц торгов достигали почти $202 за акцию.

На прошлой неделе SpaceX вошла в индекс Nasdaq-100, что повлекло за собой дополнительный спрос со стороны индексных фондов. Компания смогла попасть в индекс после недавнего изменения правил.

В то же время, уже на следующий день после включения в Nasdaq-100 акции упали ниже цены первого биржевого соглашения в $150.

Читайте: Капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн: компания вошла в топ-6 самых дорогих в мире

Пузырь лопнул?

Как писал «Минфин», столь стремительный рост разделил экспертную среду на два противоположных лагеря. Известный инвестор и основатель инвестиционной компании Baron Capital Рональд Барон прогнозирует компании космическое будущее.

«По моему мнению, стоимость SpaceX в ближайшие 10−15 лет составит $10 трлн, $20 трлн или даже $30 трлн. И вполне возможно, что я существенно занижаю этот прогноз», — написал он на своей странице в Х.

Кроме того, аналитики Morningstar считают текущую оценку SpaceX классическим проявлением рыночного пузыря. Они установили целевую цену акций на уровне всего $63. По убеждению экспертов, нынешний взлет вызван искусственным дефицитом относительно малым объемом акций, который компания выделила для свободного обращения во время IPO, а также медийным хайпом и поддержкой ведущих мировых инвестиционных банков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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