Госпредприятия пополнили бюджет почти на 149 миллиардов за полгода: кто заплатил больше всего

За первые шесть месяцев 2026 предприятия государственного сектора экономики перечислили в Сводный бюджет Украины 148,7 миллиарда гривен налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 5,2 миллиарда гривен или на 3,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Государственная налоговая служба.

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Благодаря чему выросли поступления?

Налоговая служба выделяет три основных источника, которые обеспечили прирост бюджетных поступлений:

рентная плата за пользование недрами — поступления увеличились на 5,1 млрд грн (+41,9%);

налог и сбор на доходы физических лиц — на 2,6 млрд грн (+10,2%);

часть чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий, их объединений и дивидендов (дохода), начисленного на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть государственная собственность — на 1,8 млрд грн (+10,2%).

Наибольший прирост обеспечили компании, управляемые Кабмином, Государственным агентством лесных ресурсов и Фондом госимущества.

Топ-3 отрасли с лучшей динамикой

Лучшие результаты и стремительный рост налогов указали государственные предприятия в трех сферах:

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — оплата выросла на 13,9 млрд грн (+41,0%), в том числе:

часть чистой прибыли и дивиденды на госдолю — + 7,2 млрд грн (или + 320,2%);

налог на прибыль — +3,5 млрд грн (+52,4%);

НДС — + 1,2 млрд грн (+9,8%).

Сельское, лесное и рыбное хозяйство увеличило поступление на 3,9 млрд грн (+69,0%), в том числе:

часть чистой прибыли и дивиденды на госдолю — на 2,2 млрд грн (+153,9%);

НДС — на 0,7 млрд грн (+34,8%);

налог на прибыль — на 0,5 млрд грн (+88,0%).

Информация и телекоммуникации обеспечили дополнительно 0,8 млрд грн (+67,8%), в том числе:

часть чистой прибыли и дивиденды на госдолю — 0,4 млрд грн (+180,7%);

налог и сбор на доходы физических лиц — 0,2 млрд грн (+27,3%);

НДС — 0,1 млрд грн (+44,2%).

Показатели первого полугодия свидетельствуют, что государственный сектор остается ключевым финансовым фундаментом страны, который обеспечивает стабильность стратегических отраслей во время войны и наполняет госбюджет.