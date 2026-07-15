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15 июля 2026, 19:29 Читати українською

Украина и ЕС сделали первый шаг к Drone Deal: что предполагает соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Письмо о намерениях относительно стратегического оборонно-промышленного партнерства, которое закладывает основу для предстоящего оборонного соглашения Drone Deal между Украиной и ЕС. Об этом сообщает Офис президента.

Украина и ЕС сделали первый шаг к Drone Deal: что предполагает соглашение
Фото: president.gov.ua

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В ходе встречи в Киеве стороны обсудили углубление оборонного сотрудничества, евроинтеграцию Украины, санкционную политику против россии и подготовку к зиме.

По словам Зеленского, подписанный документ закладывает основу для предстоящего крупного оборонного соглашения между Украиной и ЕС.

«Сегодня есть и первый документ в основе Drone Deal — крупного оборонного соглашения между Украиной и Евросоюзом. Это исторический шаг в наших отношениях», — сказал президент.

Он также отметил, что Украина ожидает финансовой поддержки Евросоюза для реализации антибалистической программы.

Читайте также: ЕС выделит Украине 920 миллионов евро на подготовку к зиме и восстановление энергетики — фон дер Ляйен

Производство дронов

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что новый формат сотрудничества поможет нарастить производство беспилотников.

«Мы не только совместно разрабатываем новое поколение систем дронов, но и будем производить их быстрее, чем когда-либо раньше, чтобы Украина получила все необходимое уже сейчас, а Европа имела нужные возможности в будущем», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что Евросоюз выделит еще 1 млрд евро в рамках кредитной программы в объеме 90 млрд евро на производство дронов. Ранее на это направление уже было направлено 4 млрд евро.

Кроме оборонного сотрудничества, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, принятие 21-го пакета санкций против россии, а также подготовку к отопительному сезону. Президент Еврокомиссии заверила, что ЕС продолжит поддерживать восстановление и укрепление украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним

В среду, 15 июля, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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