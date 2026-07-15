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15 июля 2026, 18:33 Читати українською

НКЦБФР будет искать финансовых махинаторов вместе с регуляторами более 100 стран

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подписала Многосторонний меморандум IOSCO (MMoU) — главный международный документ, объединяющий регуляторов рынков капитала более 100 стран мира. Церемония подписания прошла в штаб-квартире IOSCO в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

НКЦБФР будет искать финансовых махинаторов вместе с регуляторами более 100 стран
Фото: НКЦБФР

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Что это изменяет на практике?

Ранее украинскому регулятору приходилось искать обходные пути и сложные юридические процедуры, чтобы получить информацию о сомнительных трансграничных операциях. Теперь НКЦБФР будет иметь прямой и быстрый канал связи с коллегами со всего мира.

Благодаря меморандуму Украина сможет:

  • оперативно обмениваться данными об операциях на рынках капитала;
  • узнавать, кто является настоящими конечными бенефициарами компаний-участников рынка;
  • запрашивать документы для расследований у иностранных коллег;
  • совместно разоблачать международные финансовые махинации, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.

Обмен информацией будет работать в обе стороны: Украина будет так же делиться данными на запросы иностранных партнеров.

Почему это важно для Украины?

Доверие инвесторов напрямую зависит от того, насколько прозрачным и подотчетным является рынок, в который они вкладывают средства.

«Стать подписантом IOSCO MMoU является одним из самых весомых международных сигналов доверия в сфере финансов. Статус подписанта повышает прозрачность и добродетель украинского рынка капитала, усиливает защиту прав инвесторов и укрепляет международную репутацию Украины как государства, внедряющего лучшие мировые стандарты регулирования», — говорится в сообщении.

Справка

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) — международная организация, объединяющая регуляторов рынков капитала с более чем 100 юрисдикций. Ее члены осуществляют надзор примерно на 95% мировых рынков капитала. Организация разрабатывает международные стандарты регулирования, направленные на защиту прав инвесторов, обеспечение прозрачности рынков и развитие международного сотрудничества.

MMoU (Multilateral Memorandum of Understanding) — многосторонний меморандум IOSCO о консультациях, сотрудничестве и обмене информацией, основной международный механизм взаимодействия между регуляторами рынков капитала. Он позволяет оперативно обмениваться информацией и сотрудничать при расследовании нарушений на рынках капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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