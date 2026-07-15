ЕС выделит Украине 920 миллионов евро на подготовку к зиме и восстановление энергетики — фон дер Ляйен

Европейский Союз в этом году предоставит Украине 920 млн евро на подготовку к зиме, восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры, которая подвергается российским атакам. Об этом во время визита в Киев заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

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По словам фон дер Ляйен, с начала полномасштабного вторжения россии Евросоюз уже инвестировал около 4 млрд евро в поддержку энергетического сектора Украины.

«Кремль каждую зиму пытался заморозить ваш народ, чтобы покорить его. Ему это не удалось. Не удалось благодаря чрезвычайной устойчивости украинцев и потому, что Европа была рядом с вами и будет оставаться рядом и дальше», — сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что 920 млн евро в этом году помогут обеспечить стабильную работу украинской энергосистемы в зимний период.

«Мы продолжаем помогать восстанавливать, ремонтировать и укреплять энергетическую инфраструктуру Украины. Независимо от того, что произойдет этой зимой, мы сделаем все возможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло», — отметила фон дер Ляйен.

Она также заверила, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

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Напомним

В среду, 15 июля, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом.