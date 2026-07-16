НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ: банкам дали больше инструментов для выполнения резервных требований

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк — облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Новый список

С 16 июля 2026 в перечень бенчмарк-ОВГЗ добавлен ОВГЗ с идентификационным номером UA4000239073, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 7 июля 2026 года.

Как работает механизм «бенчмарков»

Это решение направлено на поддержание активности банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напоминаем, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

Обновленный список

С 16 июля 2026 года он будет содержать 21 выпуск ценных бумаг, а именно: UA4000232615, UA4000232912, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4002 UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057 и новый UA4000239073.

Расширение перечня бенчмарк-ОВГЗ вступает в силу 16 июля 2026 года.