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16 июля 2026, 8:41 Читати українською

ОПЗ выставят на аукцион: правительство назвало стартовую цену и условия для покупателя

Кабмин на заседании утвердил условия приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), а также продажи двух санкционных активов — ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» и ООО «Мотордеталь-Конотоп», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин на заседании утвердил условия приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), а также продажи двух санкционных активов — ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» и ООО «Мотордеталь-Конотоп», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПродажа ОПЗ«Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажа ОПЗ

«Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд грн. Цель — привлечь стратегического инвестора, который возобновит полноценную работу одного из самых крупных химических комплексов Украины», — написала она в телеграмм.

Свириденко отметила, что среди ключевых условий для покупателя — инвестировать минимум 500 млн грн в модернизацию и повышение энергоэффективности производства, а также сохранить основные виды деятельности предприятия.

По ее словам, стартовая цена продажи «Демуринского ГОКа» утверждена на уровне 1,82 млрд грн, «Мотордеталь-Конотоп» — 415,5 млн грн.

Все три актива будут продаваться через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro. Продажи, а полученные средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы для восстановления Украины, уточнила глава правительства.

Напомним

Как писал «Минфин», 14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Юлии Свириденко и соответственно министров Кабмина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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