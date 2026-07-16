ОПЗ выставят на аукцион: правительство назвало стартовую цену и условия для покупателя

Кабмин на заседании утвердил условия приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), а также продажи двух санкционных активов — ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» и ООО «Мотордеталь-Конотоп», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Продажа ОПЗ

«Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд грн. Цель — привлечь стратегического инвестора, который возобновит полноценную работу одного из самых крупных химических комплексов Украины», — написала она в телеграмм.

Свириденко отметила, что среди ключевых условий для покупателя — инвестировать минимум 500 млн грн в модернизацию и повышение энергоэффективности производства, а также сохранить основные виды деятельности предприятия.

По ее словам, стартовая цена продажи «Демуринского ГОКа» утверждена на уровне 1,82 млрд грн, «Мотордеталь-Конотоп» — 415,5 млн грн.

Все три актива будут продаваться через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro. Продажи, а полученные средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы для восстановления Украины, уточнила глава правительства.

Напомним

Как писал «Минфин», 14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Юлии Свириденко и соответственно министров Кабмина.