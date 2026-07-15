На портале «Дия» появилась голосовая поддержка с ИИ: как она работает

На портале «Дия» теперь можно задать вопрос голосом, чтобы получить консультацию о государственных услугах, найти информацию о своих данных или воспользоваться доступными сервисами. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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Как работает голосовой функционал

Чтобы начать разговор, нажмите кнопку со звуковой волной на главной странице портала «Дия» или в открытом чате. Озвучьте свой запрос — и Дия.AI его проработает, ответит голосом и продублирует ответ текстом. При этом сохраняется история общения.

Голосовой режим работает только после подтверждения в настройках. Для комфортного общения в транспорте, на улице или других людных местах Дия.AI использует интерактивную звуковую волну, которая реагирует на интонацию.

Что умеет голосовой чат Дия.AI

Голосовой чат Дия.AI поддерживает все возможности текстового чата. Необходимо только попросить:

рассказать о государственных услугах на портале «Дия»;

найти информацию о своем ФЛП;

проверить страховой стаж;

заказать справку о доходах.

Отмечается, что «Дия» использует технологии компании ElevenLabs — одного из мировых лидеров в сфере голосовых ИИ-агентов.

После каждого ответа можно оценить работу Дия.AI и оставить комментарий.

«Ваши отзывы помогают учить модель и делать ее ответы более точными», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2026 года в приложении «Дия» появился ИИ-помощник на базе Gemini.