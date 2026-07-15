На портале «Дия» теперь можно задать вопрос голосом, чтобы получить консультацию о государственных услугах, найти информацию о своих данных или воспользоваться доступными сервисами. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
На портале «Дия» появилась голосовая поддержка с ИИ: как она работает
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Как работает голосовой функционал
Чтобы начать разговор, нажмите кнопку со звуковой волной на главной странице портала «Дия» или в открытом чате. Озвучьте свой запрос — и Дия.AI его проработает, ответит голосом и продублирует ответ текстом. При этом сохраняется история общения.
Голосовой режим работает только после подтверждения в настройках. Для комфортного общения в транспорте, на улице или других людных местах Дия.AI использует интерактивную звуковую волну, которая реагирует на интонацию.
Что умеет голосовой чат Дия.AI
Голосовой чат Дия.AI поддерживает все возможности текстового чата. Необходимо только попросить:
- рассказать о государственных услугах на портале «Дия»;
- найти информацию о своем ФЛП;
- проверить страховой стаж;
- заказать справку о доходах.
Отмечается, что «Дия» использует технологии компании ElevenLabs — одного из мировых лидеров в сфере голосовых ИИ-агентов.
После каждого ответа можно оценить работу Дия.AI и оставить комментарий.
«Ваши отзывы помогают учить модель и делать ее ответы более точными», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что в мае 2026 года в приложении «Дия» появился ИИ-помощник на базе Gemini.
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