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15 июля 2026, 14:39 Читати українською

Польский рынок труда меняется: какие сферы нуждаются больше всего в работниках

Основными драйверами спроса на работников в Польше по-прежнему остаются сферы, ориентированные на внутренний рынок: HoReCa, пищевая промышленность, розничная торговля и логистика. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра международной HR компании Gremi Personal на основании статистической информации GUS.

Основными драйверами спроса на работников в Польше по-прежнему остаются сферы, ориентированные на внутренний рынок: HoReCa, пищевая промышленность, розничная торговля и логистика.

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Динамика занятости

По словам аналитиков, лучшую динамику занятости демонстрирует сфера HoReCa, где за январь-май количество работников выросло на 2,1% в годовом исчислении, до 167,8 тыс. человек (в мае — на 1,8%).

В пищевой промышленности (производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий) за пять месяцев этого года средняя занятость увеличилась на 0,56% до 430,2 тыс. работников. Правда, в мае темпы роста замедлились до 0,23% из-за незначительного сокращения занятости в производстве пищевых продуктов.

Положительная динамика также сохраняется в розничной торговле, где количество работающих в мае увеличилось на 0,4% в годовом исчислении до 740 тыс. человек. В логистике и складском хозяйстве за январь-май занятость выросла на 0,3%, до 189 тыс. работников.

Именно эти отрасли, по словам экспертов, продолжают создавать наибольший спрос на иностранную рабочую силу, прежде всего, на работников физических, операционных и сезонных профессий.

Где самая сложная ситуация

Самая сложная ситуация сохраняется в промышленности, прежде всего в перерабатывающем секторе. В мае количество занятых в перерабатывающей промышленности сократилось до 2,368 млн человек, что на 1,29% меньше, чем в прошлом. По подсчетам Gremi Personal, за январь-май сокращение составило 1,35%, или около 32,4 тыс. работников.

Глубокий кризис продолжается в мебельной промышленности. В мае здесь работало только 140 тыс. человек, что на 4,1% меньше в годовом исчислении, а за пять месяцев сокращение составило 3,4%.

Ощутимые потери также продолжает нести автомобильная отрасль. В производстве автомобилей и комплектующих занятость в мае сократилась на 3% год к году, до 197 тыс. работников, а за январь-май — на 3,3%.

При этом общая картина в машиностроении выглядит гораздо лучше. В мае в отрасли работало 559 тыс. человек, что всего на 0,18% меньше, чем годом ранее.

Как объясняют аналитики, различия между отраслями объясняются разной динамикой спроса. Внутреннее потребление продолжает поддерживать розничную торговлю и логистику. Хотя после мартовского всплеска темпы розничного товарооборота несколько замедлились, за январь-май продажи все равно выросли на 4,5%, что поддерживает стабильный спрос на персонал.

В промышленности ситуация менее однозначна. Несмотря на рост продаж продукции на 3,1% за пять месяцев компании не спешат расширять штаты, повышая производительность и сдерживая затраты.

В то же время, автомобильная промышленность остается одним из главных аутсайдеров. Продажи автомобилей и комплектующих в мае сократились на 4,4% в годовом исчислении, а за пять месяцев — на 1%. Это напрямую отражается и на рынке труда. По данным международного исследования EuroMotoBarometr 2026, уже 37% автомобильных компаний в Польше ожидают сокращения персонала в течение следующих 12 месяцев.

По словам экспертов, во втором полугодии 2026 дополнительными факторами поддержки экономики Польши могут стать замедление инфляции, удешевление банковских кредитов и постепенное оживление строительного сектора. Что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на спрос на рабочую силу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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