Ощадбанк перечислил в госбюджет 4,8 млрд грн дивидендов

Ощадбанк перечислил в государственный бюджет Украины 4,8 млрд грн дивидендов по результатам деятельности в 2025 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, утвердив норматив вычета для банка на уровне 30% его чистой прибыли, говорится в сообщении банка.

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Исторический рекорд

По итогам 2025 года Ощад продемонстрировал исторический рекорд, получив 16,0 млрд грн чистой прибыли, что более чем вдвое превышает финансовый результат предыдущего 2024 года.

В первом полугодии 2026 года Ощадбанк направил в государственную казну 10,5 млрд грн: эта сумма помимо выплаты дивидендов в объеме 4,8 млрд грн включает также другие налоги и сборы, уплаченные в государственный бюджет.

По состоянию на 30 июня 2026 г. активы банка составляют 494,7 млрд грн, кредитный портфель 136,8 млрд грн, а общий объем средств клиентов достиг 426 млрд грн, из которых 247,6 млрд грн приходится на средства физических лиц.

По итогам первого полугодия 2026 года операционный доход банка составил 20,6 млрд грн, операционная прибыль составляет 8,4 млрд грн, а чистая прибыль зафиксирована на уровне 3,4 млрд грн.