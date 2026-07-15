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15 июля 2026, 12:41 Читати українською

71% предприятий не хватает работников: бизнес заявил о рекордном кадровом дефиците

Все большее число предприятий называют нехватку рабочей силы главным препятствием для ведения бизнеса в военное время. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного ИЭД в июне среди 471 промышленного предприятия.

Все большее число предприятий называют нехватку рабочей силы главным препятствием для ведения бизнеса в военное время.

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«Парадоксальная ситуация: с одной стороны, уменьшаются проблемы с поиском работников, а с другой — уже рекордные 71% считают, что нехватка рабочей силы препятствует росту производства», — заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

В Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областях эта проблема волнует более 80% опрошенных.

В июне существенно уменьшились проблемы с поиском квалифицированных работников: с 60,6% до 46,3% сократилась доля предприятий, которым трудно найти таких специалистов. В то же время, 30,4% предприятий в июне столкнулись с трудностями при поиске неквалифицированных работников.

После сезонной корректировки ожидания численности работников остаются стабильными и близкими к нейтральным значениям. Только 4,6% предприятий планируют увеличить занятость в ближайшие 3−4 месяца, а еще меньшая доля - 2% - планирует отправить работников в вынужденный отпуск. Ожидания количества работников в вынужденных отпусках также не свидетельствуют о формировании нового негативного тренда.

На втором месте среди главных препятствий остается рост цен на сырье, материалы и товары - показатель незначительно вырос с 49 до 50%. Это выше, чем минувшей зимой, но ниже рекордных в конце 2022 года — начале 2023 года.

В июне несущественно уменьшилась доля тех, кого волнует «опасно работать» - с 44% до 41%. Это третье по значимости препятствие для бизнеса во время войны.

Поэтому эта проблема волнует более 50% крупных предприятий и менее 30% микропредприятий.

Более 80% опрошенных в Ровенской, Одесской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях считают опасными условиями труда препятствием для ведения бизнеса.

Незначительными были изменения по перебоям с электро-, водо- или теплоснабжением: это препятствие потеряло 1 п.п. по сравнению с маем - до 19%. В то же время, она осталась на шестой позиции.

27% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения электроэнергии в мае, но преимущественно на непродолжительное время. В то же время такая же доля бизнеса не имела отключений электроэнергии, а уже 46% предприятий работали непрерывно, несмотря на перебои.

Средние затраты рабочего времени

Средние потери рабочего времени составили 5% в мае - на уровне предыдущих месяцев. Наиболее крупными они были на малых и средних предприятиях (6%), среди отраслей - в химической промышленности (10%), а в региональном измерении - в Черкасской (18%), Днепропетровской (16%) и Харьковской (13%) областях.

Доля нейтральных оценок экономической политики правительства выросла до 70%. Это один из самых высоких показателей. В то же время доля положительных оценок остается низкой - в июне всего 5%.

Бизнес большего размера обычно более положительно оценивает роль государства: среди средних и крупных предприятий 59−60% опрошенных называют государство «регулятором». В то же время, только 28% микропредприятий разделяют такую позицию. Среди микропредприятий 31% считают государство «препятствием», тогда как среди крупных - лишь 10%.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится ежемесячно с мая 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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