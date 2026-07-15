Нефть дорожает на фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке

В среду, 15 июля, цены на нефть продолжили рост после того, как президент США Дональд Трамп снова ввел морскую блокаду всех иранских портов, а Тегеран нанес удары по американским объектам в регионе. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 11.06 фьючерсы на европейскую нефть Brent поднялись на $1,71 (2%) до $86,44 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила в цене $1,43 (1,8%), подорожав до $80,77 за баррель.

Цены на нефть во вторник выросли на 2% и достигли самого высокого уровня за последний месяц. Причиной стали атаки, усилившие перебои со снабжением через Ормузский пролив. К началу войны США и Израиля против Ирана через нее транспортировалось около пяти мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

«Контракты на Brent и WTI скорректировались вверх из-за новых атак. Однако сейчас темпы роста несколько утихли, поскольку рынок замер в ожидании дальнейших шагов США и Ирана», — объясняет Джун Го, ведущая аналитик рынка нефти в Sparta Commodities.

Новые удары

В среду утром США нанесли новую серию ударов, продолжив операцию по ослаблению возможностей Ирана, которые, по словам американских военных, используются для атак на коммерческое судоходство в Ормужском проливе.

«Физически нефти на рынке пока что хватает. Но любое дальнейшее обострение в районе Ормузского пролива или новые санкции против иранского экспорта могут мгновенно посеять панику на рынке и добавить в стоимость барреля существенную наценку за риск», — отмечает Приянка Сачдева, старшая аналитик компании Phillip Nova.

В Тегеране заявляют, что снова перекрыли пролив. Очередной виток противостояния между Ираном и США вспыхнул на прошлой неделе, фактически сорвав хрупкое перемирие, которого стороны достигли в июне после нескольких месяцев боев.

Последние события поставили под большое сомнение, что подписанный в прошлом месяце меморандум о взаимопонимании вообще сможет остановить эту войну, в которую уже вовлечены и соседствующие с Ираном страны.

«Я прибережу удары по энергетическим объектам напоследок, но в конце концов мы их разнесем», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшему в эфир во вторник, 14 июля, вечером.

Между тем, иранская армия сообщила, что в среду утром атаковала беспилотниками американские позиции на базе Азрак в Иордании. Пентагон данную информацию пока не комментировал.

Отдельно Корпус стражей исламской революции (КИР) заявил об ударах по складам с оружием в Бахрейне и Кувейте. Журналистам Reuters пока не удалось подтвердить эти данные.