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14 июля 2026, 17:10 Читати українською

НБУ вывел с рынка еще несколько финкомпаний: что изменилось в июне

Количество участников небанковского финансового рынка Украины в июне 2026 года уменьшилось на шесть учреждений — до 738. В то же время количество банков с банковской лицензией не изменилось и составило 59, сообщил Национальный банк Украины.

Количество участников небанковского финансового рынка Украины в июне 2026 года уменьшилось на шесть учреждений — до 738.

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В июне НБУ принудительно аннулировал лицензии двум финансовым компаниям и одному ломбарду. Эти учреждения также были принудительно исключены из соответствующих реестров.

Кроме того, троих брокеров исключили из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 июля 2026 г. на рынке небанковских финансовых услуг работали 389 финансовых компаний. Месяцем раньше их было 391.

Количество ломбардов уменьшилось с 97 до 96. Количество страховых брокеров сократилось с 46 до 43.

В то же время, количество большинства других участников рынка не изменилось. На начало июля работали:

  1. 47 страховщиков non-life;
  2. 10 life-страховщиков;
  3. один страховщик со особым статусом;
  4. 79 кредитных союзов;
  5. один лизингодатель;
  6. 72 коллекторские компании.

Количество банковских групп осталось на уровне 15, небанковских финансовых групп — 39.

Что происходит на платежном рынке

На платежном рынке в июне работало 13 платежных систем, созданных резидентами. Среди них две государственные. Также на рынке действовало 10 международных платежных систем. Их количество за месяц не изменилось.

Среди поставщиков финансовых платежных услуг работали 15 платежных учреждений. Месяцем раньше их было 16.

Также на рынке оставались 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

Другие субъекты платежного рынка включали 100 коммерческих агентов, 32 технологических оператора платежных услуг и шесть предоставлятелей нефинансовых платежных услуг. Их количество в июне не изменилось.

Сколько запросов получил НБУ

За июнь в Национальный банк поступил 171 запрос от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий.

Больше всего обращений касалось финансовых компаний и лизингодателей — 109 запросов. Еще 25 запросов поступило от страховщиков, 23 — от банков, 13 — от кредитных союзов и ломбардов.

Эти цифры показывают, что рынок продолжает проходить процесс очистки и адаптации к обновленным требованиям регулятора. Часть компаний покидает рынок из-за принудительного аннулирования лицензий или исключения из реестров, действующие участники продолжают обращаться в НБУ за регистрационными и лицензионными действиями.

Почему это важно

Сокращение количества небанковских денежных учреждений не постоянно значит ухудшение состояния рынка. Часто речь идет о выходе неактивных или проблемных участников, а также об усилении требований к прозрачности, отчетности, структуре собственности и соблюдения правил работы.

Для потребителей финансовых услуг это имеет практическое значение. Чем тщательнее НБУ контролирует наличие лицензий и статус компаний в реестрах, тем ниже риски пользования услугами учреждений, не имеющих права работать на рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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