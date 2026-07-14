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14 июля 2026, 12:35 Читати українською

ПУМБ присоединился к Energy Club — крупнейшему бизнес-сообществу энергетического рынка Украины

ПУМБ стал членом Energy Club — крупнейшего бизнес-сообщества энергетического сектора Украины, объединяющего более 100 компаний отрасли и являющегося платформой для профессионального диалога между бизнесом, государством, инвесторами и экспертной средой.

ПУМБ стал членом Energy Club

Присоединение к Energy Club является логическим продолжением работы ПУМБ по поддержке украинского бизнеса и развитию партнерств в стратегически важных для экономики секторах. Сегодня энергетика — одна из ключевых отраслей, от которой зависит устойчивость украинской экономики, непрерывность работы предприятий и восстановление страны. В то же время отрасль нуждается в значительных инвестициях в модернизацию, распределенную генерацию, энергоэффективность и новые технологии.

В рамках членства в Energy Club ПУМБ планирует активно участвовать в профессиональных дискуссиях по развитию энергетического рынка, поддерживать обмен экспертизой между участниками экосистемы и углублять сотрудничество с компаниями отрасли.

«Энергетика сегодня является одним из драйверов экономической устойчивости Украины и одновременно одним из секторов, нуждающихся в наибольшей концентрации финансовых ресурсов, экспертизы и партнерств. Для ПУМБ участие в Energy Club — это возможность быть частью профессионального сообщества, которое формирует будущее украинской энергетики, поддерживать открытый диалог с участниками рынка и лучше понимать потребности бизнеса для создания эффективных финансовых решений», — отметил Сергей Магдич, заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу.

«Мы рады приветствовать ПУМБ в бизнес-сообществе Energy Club. Участие одного из ведущих украинских банков является важным усилением Energy Club, ведь развитие энергетики сегодня невозможно без доступа к финансированию, качественной банковской экспертизе и готовности поддерживать инвестиционные проекты. Убежден, что опыт ПУМБ в работе с корпоративным бизнесом будет полезен участникам Клуба и будет способствовать развитию новых партнерств и практических финансовых решений для энергетического сектора», — Андрей Кострица, президент Energy Club

Energy Club является бизнес-сообществом энергетических компаний, платформой для профессиональной коммуникации участников энергетического рынка, развития партнерств, обсуждения регуляторных изменений и наработки совместных решений для отрасли. Среди ключевых направлений деятельности клуба — организация отраслевых мероприятий, экспертные дискуссии и взаимодействие с органами государственной власти по актуальным вопросам развития энергетики. Energy Club работает уже 10 лет и провел более 1000 профильных мероприятий для участников энергетического рынка.

ПУМБ продолжает расширять сотрудничество с отраслевыми бизнес-объединениями и профессиональными ассоциациями, способствуя развитию украинского предпринимательства и стратегических секторов экономики.

Источник: Минфин
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