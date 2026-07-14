НБУ в поисках нового кандидата: руководитель Департамента стратегии и развития уволился

Игорь Лужанский, возглавлявший Департамент стратегии и развития, 13 июля 2026 г. по собственному желанию завершил работу в Национальном банке Украины. В связи с этим Национальный банк приступит к поиску и отбору кандидатов на должность директора Департамента стратегии и развития, говорится в сообщении регулятора.

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НБУ в поисках кандидата

В круг задач и сферы ответственности будущего директора этого департамента будет принадлежать, в частности:

проведение стратегического анализа и разработка стратегии НБУ, других стратегических документов НБУ, стратегии развития финансового сектора Украины и других межведомственных стратегических документов;

организационное и информационно-аналитическое обеспечение Рабочей группы (Комитета) по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;

поддержка реализации стратегии НБУ и межведомственных стратегических документов финансового сектора, включая банковскую систему Украины; разработка системного подхода к эффективной реализации стратегических целей НБУ путем организации операционного планирования в НБУ, обеспечение мониторинга и составление отчетности по их выполнению;

поддержка принятия управленческих решений в НБУ по внедрению стратегических изменений, трансформации НБУ, развитию финансового сектора, включая банковскую систему Украины;

управление проектной и процессной деятельностью в НБУ;

организационное сопровождение работы Комитета по управлению изменениями НБУ;

внедрение принципов ESG в деятельность НБУ, а также координация деятельности подразделений НБУ по внедрению принципов ESG в деятельность НБУ и мониторинг прогресса их внедрения;

проведение исследований развития инноваций, финансовых технологий и цифровых решений в НБУ и в финансовом секторе Украины;

обеспечение содействия развитию финансовой инклюзии, включая разработку и поддержание в актуальном состоянии Стратегии развития финансовой инклюзии.

Департамент стратегии и развития относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Обязанности директора Департамента стратегии и развития к назначению нового руководителя будут выполнять Никита Лазаренко, руководитель проектов и программ управления реализации стратегических изменений этого департамента.