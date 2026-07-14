Трамп: США будут взимать плату за проход через Ормуз

Соединенные Штаты возьмут Ормузский пролив под свой военный контроль и введут тарифы в размере 20% от всех перевозимых грузов для судов, которые будут проходить через него. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

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Он также добавил, что американские военные возобновляют блокаду в отношении любых иранских судов и «клиентов» Тегерана. По его словам, США теперь будут называться «хранителем Ормузского пролива». Такая мера вступает в силу «незамедлительно», добавил Трамп.

«Мы берем пролив под контроль. У них (Ирана. — ред.) ничего нет», — заявил он ранее в тот же день в эфире телеканала Fox News. Трамп также анонсировал новые удары по Ирану. Он подчеркнул, что до этого сторонам фактически удалось достичь соглашения, однако Тегеран нарушил условия сделки.

CША нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану

Накануне Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Ормузский пролив «открыт для всех судов», которые следуют через международные воды в соответствии с нормами морского права. Американские военные также подчеркнули, что готовы гарантировать свободу судоходства, несмотря на «агрессию и угрозы» со стороны Ирана.

ВВС США также нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о работе ПВО в Тегеране и о звуках взрывов в городах Сирик, Конарак, Чабахар, Джаск и Бендер-Аббас.

В CENTCOM уточнили, что новая волна ударов стала ответом на нападение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший через Ормузский пролив под флагом Кипра. Один из членов гражданского судна числится пропавшим без вести, контейнеровоз не смог продолжить плавание из-за пожара на борту и значительных повреждений в машинном отделении.

Военно-морские силы КСИР объявили, что закрывают Ормузский пролив «до прекращения вмешательства США». Иран также атаковал ряд государств Персидского залива. Тегеран утверждает, что целями стали американские базы в регионе.

Нарушенное перемирие

17 июня США и Иран подписали рамочное соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий и снятие блокады с Ормузского пролива. Однако 25 июня иранский дрон-камикадзе атаковал гражданский танкер, который проходил через пролив. В качестве ответной меры США нанесли несколько ударов по Ирану.

Выступая на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. Трамп добавил, что не будет вести переговоры с Тегераном, однако разрешит своим переговорщикам продолжить их, если они того пожелают. США восстановили нефтяные санкции против Ирана.