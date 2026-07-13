К закрытию межбанка в понедельник, 13 июля, курс доллара в покупке и продаже вырос на 31 копейку, евро подскочил на 42 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар подскочил на 31 копейку, евро на 42 копейки
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Открытие 13 июля
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Закрытие 13 июля
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Изменения
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44,49/44,52
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44,80/44,83
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31 /31
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50,73/50,75
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51,15/51,17
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42/42
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,89 грн. Евро покупают за 50,70 грн., а продают за 51,36 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,74, евро — 51,15−51,25 грн.
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Источник: Минфин
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