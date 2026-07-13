Доллар прибавил 18 копеек, евро — 19: официальный курс НБУ на 14 июля

Национальный банк Украины установил на 14 июля 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,67 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 18 копеек.

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Во вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,67 грн, что на 18 копеек больше, чем в понедельник (44,49 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на вторник установлен на отметке — 51,05 грн, что на 19 копеек больше, чем в понедельник (50,86 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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