Национальный банк Украины установил на 14 июля 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,67 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 18 копеек.
Доллар прибавил 18 копеек, евро — 19: официальный курс НБУ на 14 июля
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Курс доллара
Во вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,67 грн, что на 18 копеек больше, чем в понедельник (44,49 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на вторник установлен на отметке — 51,05 грн, что на 19 копеек больше, чем в понедельник (50,86 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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