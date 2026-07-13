После принятия нового закона о взыскании долгов украинцы все чаще спрашивают: действительно ли теперь могут забрать квартиру за долги за коммунальные услуги?
Заберут ли квартиру за долги? Новые правила для коммуналки и главные риски (видео)
В этом видео разбираемся, что изменилось после обновления законодательства, когда действительно существует риск потери жилья, а когда это только миф. Почему у украинцев могут внезапно появляться сотни тысяч гривен долга, как работают аномальные начисления, почему отсутствие счетчика может стоить очень дорого и что делать, если вы не согласны с платежками.
Также объясняем, как работает процедура взыскания долгов, когда могут арестовать счета, при каких условиях дело доходит до исполнительной службы и какие права владелец жилья.
Источник: Минфин
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https://www.youtube.com/watch?v=bjKd8LbcFao