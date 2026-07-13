ФОПы массово попадают в черный список АМКУ: где нарушителей больше всего

По состоянию на конец июня 2026 в черном списке Антимонопольного комитета Украины находятся 797 физических лиц-предпринимателей. Речь идет о предпринимателях, признанных АМКУ виновными в искажении результатов торгов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Такие ФОПы составляют 30% от общего количества бизнесов в этом списке. Данные приведены в сводных сведениях об искажении результатов торгов.

В черный список попадают участники, которых Антимонопольный комитет признал причастными к антиконкурентным согласованным действиям во время государственных закупок. Обычно речь идет о ситуациях, когда несколько участников тендера только создают видимость конкуренции, но фактически заранее договариваются, кто должен победить.

Где больше всего нарушителей

Больше всего ФОП из черного списка АМКУ зарегистрировано во Львовской области — 95 предпринимателей. Это почти 12% от общего количества таких ФОПов.

Дальше идут:

Днепропетровская область — 81 ФОП; Киев — 78 ФОПов; Винницкая область — 52 ФОПы; Ивано-Франковская область — 39 ФОПов.

Региональная структура показывает, что проблема тендерных сговоров не ограничивается отдельными областями. Нарушители есть в разных частях страны, но Львовщина сейчас имеет наибольшее количество ФЛП в этом списке.

В каких сферах больше всего ФОПов

Практически каждый третий бизнесмен из темного перечня работает в сфере оптовой торговли. Таких ФОП насчитывается 231.

Еще 139 предпринимателей занимаются розничной торговлей. Также среди нарушителей есть представители общественного питания — 47 ФОП, специализированных строительных работ — 33 ФОП, а также строительства — 32 ФОП.

Такая структура объясняется тем, что торговля, строительные работы, питание и поставка товаров часто присутствуют в публичных закупках. Чем активнее сектор участвует в тендерах, тем больше рисков недобросовестной конкуренции.

Количество решений растет

Количество предпринимателей, которых АМКУ признает участниками антиконкурентных согласованных действий, растет из года в год.

В 2024 году было принято 242 решения по ФОПам. В 2025 году — уже 306. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

В 2026 году список пополнился еще 186 предпринимателями, которых Комитет признал участниками сговоров при закупках.

Попадание в черный список имеет практические последствия. В течение трех лет после решения АМКУ такие предприниматели могут быть отстранены от участия в публичных закупках. Поэтому заказчики должны проверять участников перед определением победителя тендера.

Почему это важно

Тендерные сговоры вредят не только государству, но и добросовестному бизнесу. Если участники заранее договариваются между собой, то конкуренция фактически исчезает. В результате бюджет может переплачивать за товары, работы или услуги, а честные компании и предприниматели упускают возможность выиграть закупку.

Для малого бизнеса участие в публичных закупках может являться важным источником заказов. Но попадание в черный список АМКУ фактически закрывает этот канал на несколько лет и создает репутационные риски.

Как ранее писал «Минфин», государственные закупки остаются одним из крупнейших рынков для бизнеса в Украине. Поэтому прозрачность тендеров и реальная конкуренция имеют прямое значение для эффективного использования бюджетных средств.

Проверить, есть ли ФЛП или компания в черном списке АМКУ, можно через соответствующие открытые данные и сервисы мониторинга, в частности, Опендатабот. Для заказчиков это способ снизить риски при закупках, а для бизнеса — проверить собственную репутацию и контрагентов.