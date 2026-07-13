Обменники изменили курс валют 13 июля: доллар просел в покупке, евро — подешевел

В понедельник, 13 июля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 4 копейки в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 13 копеек в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро потерял 8 копеек в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,26−44,76 грн. Евро покупают за 50,58 грн, а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,52−44,61, евро — 51,00−51,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,49−44,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,73−50,75 грн/евро.

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