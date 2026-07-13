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13 июля 2026, 9:30 Читати українською

Глава Комиссии по товарным фьючерсам США назвал биткоин «антихрупким активом»

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг назвал биткоин «одним из самых антихрупких активов», который смог выжить в условиях неоднократных рыночных потрясений и жестких мер со стороны властей.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг назвал биткоин «одним из самых антихрупких активов», который смог выжить в условиях неоднократных рыночных потрясений и жестких мер со стороны властей.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСила биткоинаВ интервью стороннику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селиг вспомнил, как биткоину удалось пережить крах биржи MtGox и банкротство криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сила биткоина

В интервью стороннику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селиг вспомнил, как биткоину удалось пережить крах биржи MtGox и банкротство криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Селиг раскритиковал политику администрации президента Джо Байдена, при которой CFTC преследовала криптокомпании в суде по обвинению в торговле незарегистрированными ценными бумагами.

«Биткоин следует рассматривать как товар, а не как ценную бумагу или валюту. Биткоин подобен золоту, серебру, нефти или газу», — заявил Селиг.

Председатель CFTC высказался о криптовалютном бизнесе Трампа, заверил, что президент США не участвует в управлении семейными криптоактивами и соблюдает этические нормы. Селиг призвал Конгресс побыстрее принять законопроект CLARITY, разграничивающий полномочия CFTC и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в регулировании крипторынка.

Пока Трамп находится у власти, в стране не появится цифровая валюта центрального банка (CBDC), пообещал Селиг.

В июне Сенат одобрил законопроект, включающий положение о четырехлетнем запрете на выпуск цифрового доллара Федеральной резервной системой США (ФРС).

Селиг считает, что с помощью цифрового доллара власти могли бы отслеживать частные транзакции, нарушая конфиденциальность пользователей. В мае министр финансов США Скотт Бессент пообещал не запускать цифровой доллар. По его мнению, для рынка гораздо предпочтительнее традиционный доллар и частные стейблкоины.

Источник: Минфин
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