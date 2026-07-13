Глава Комиссии по товарным фьючерсам США назвал биткоин «антихрупким активом»

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майкл Селиг назвал биткоин «одним из самых антихрупких активов», который смог выжить в условиях неоднократных рыночных потрясений и жестких мер со стороны властей.

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Сила биткоина

В интервью стороннику Дональда Трампа, блогеру TheBlaze Селиг вспомнил, как биткоину удалось пережить крах биржи MtGox и банкротство криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Селиг раскритиковал политику администрации президента Джо Байдена, при которой CFTC преследовала криптокомпании в суде по обвинению в торговле незарегистрированными ценными бумагами.

«Биткоин следует рассматривать как товар, а не как ценную бумагу или валюту. Биткоин подобен золоту, серебру, нефти или газу», — заявил Селиг.

Председатель CFTC высказался о криптовалютном бизнесе Трампа, заверил, что президент США не участвует в управлении семейными криптоактивами и соблюдает этические нормы. Селиг призвал Конгресс побыстрее принять законопроект CLARITY, разграничивающий полномочия CFTC и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в регулировании крипторынка.

Пока Трамп находится у власти, в стране не появится цифровая валюта центрального банка (CBDC), пообещал Селиг.

В июне Сенат одобрил законопроект, включающий положение о четырехлетнем запрете на выпуск цифрового доллара Федеральной резервной системой США (ФРС).

Селиг считает, что с помощью цифрового доллара власти могли бы отслеживать частные транзакции, нарушая конфиденциальность пользователей. В мае министр финансов США Скотт Бессент пообещал не запускать цифровой доллар. По его мнению, для рынка гораздо предпочтительнее традиционный доллар и частные стейблкоины.