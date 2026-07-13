Украинцы покупают одни авто, бизнес — другие: какие модели стали самыми популярными

В первом полугодии 2026 г. украинский автопарк пополнили 33 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% машин приобрели частные клиенты, еще 36% — юридические лица, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте сократились на 6%. В то же время корпоративный спрос вырос на 15%.

Это означает, что бизнес в 2026 году активнее обновляет автопарки, тогда как частные покупатели остаются более осторожными из-за стоимости авто, курсовых рисков и общей экономической неопределенности.

Что покупали частные клиенты

Среди частных покупателей популярной моделью стала Toyota RAV-4. За шесть месяцев украинцы приобрели 1396 таких авто.

В пятерку самых популярных моделей в частном сегменте вошли:

Toyota RAV-4 — 1396 авто; Hyundai Tucson — 1032 авто; Mazda CX-5 — 825 авто; Renault Duster — 635 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 630 авто.

Рейтинг показывает устойчивый интерес частных клиентов к кроссоверам и SUV. В топ-5 нет ни одного классического седана или хэтчбека: покупатели предпочитают универсальные автомобили с высшим клиренсом, вместительным салоном и лучшей пригодностью к разным дорожным условиям.

Что выбирал бизнес

В корпоративном сегменте безоговорочным лидером стал Renault Duster. Юридические лица приобрели 2035 таких автомобилей — существенно больше, чем любой другой модели.

В топ-5 среди юридических лиц вошли:

Renault Duster — 2035 авто; Toyota RAV-4 — 415 авто; Skoda Octavia — 409 авто; Skoda Kodiaq — 379 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 373 авто.

Популярность Duster в корпоративном сегменте объясняется практичностью модели: относительно доступной ценой, более простым обслуживанием, высоким клиренсом и пригодностью для ежедневной эксплуатации в разных регионах страны.

В то же время, наличие Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser Prado в корпоративном топе свидетельствует, что бизнес покупает не только утилитарные авто для операционных нужд, но и машины для управленческого персонала, служебных поездок и региональной мобильности.

Рынок смещается к корпоративному спросу

Рост корпоративных продаж на 15% на фоне падения приватного сегмента показывает изменение баланса на рынке новых авто. Для бизнеса автомобиль часто не потребительская покупка, а рабочий инструмент: его покупают для логистики, сервисных команд, региональных представительств, аграрного сектора, строительства или охраны.

Частные покупатели, напротив, чаще откладывают покупку нового авто или переходят на вторичный рынок. В первом полугодии импорт подержанных легковушек был в несколько раз больше рынка новых машин, что также подтверждает осторожность домохозяйств.

Как ранее писал «Минфин», всего за первые шесть месяцев 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос лишь символически — около 33 тыс. машин. На этом фоне именно корпоративный сегмент стал одним из немногих источников поддержки продаж.

Для дилеров это означает, что работа с бизнес-клиентами приобретает большее значение. Компании чаще покупают авто партиями, обращают внимание на стоимость владения, сервисную поддержку, наличие запчастей и прогнозируемую остаточную стоимость машины после нескольких лет эксплуатации.