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13 июля 2026, 8:24 Читати українською

Deutsche Bank предупредил о долгосрочных рисках для доллара

Структурные изменения в глобальных потоках капитала, технологические инновации и геополитика меняют долгосрочные перспективы доллара США, говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Структурные изменения в глобальных потоках капитала, технологические инновации и геополитика меняют долгосрочные перспективы доллара США, говорится в аналитической записке Deutsche Bank.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиЧто прогнозируют банкирыОдним из наиболее значимых изменений является способ финансирования внешнего дефицита США.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Что прогнозируют банкиры

Одним из наиболее значимых изменений является способ финансирования внешнего дефицита США. Официальный зарубежный спрос на американский долг ослаб на фоне роста геополитической напряжённости, тогда как инвестиции в американские технологические компании привлекли значительный приток акционерного капитала от глобальных инвесторов.

В докладе отмечается, что расхождение между снижением официальных покупок долларовых долговых бумаг и ростом частных вложений в акции достигло рекордных уровней, что делает доллар всё более зависимым от чувствительного к риску капитала, а не от традиционного резервного спроса.

Также в документе выделяются контрастные тенденции, формирующиеся в США и Азии. Обсуждения с инвесторами на западном побережье США были сосредоточены на технологии блокчейн и токенизации, которые способны ещё больше снизить барьеры для инвестирования в американские финансовые активы. В Азии внимание сосредоточено на усилиях Китая по расширению международного использования юаня — тенденция, которая по-прежнему недооценивается на многих западных рынках.

Оба этих процесса способны изменить глобальные потоки капитала в ближайшие годы, говорится в записке.

В докладе также отмечается, что в Азии сосредоточено большинство наиболее недооценённых валют мира: шесть из десяти самых дешёвых валют в моделях оценки банка находятся именно в этом регионе, включая несколько крупных промышленных экономик.

Ожидается, что Китай продолжит играть важную роль на региональных валютных рынках по мере усиления геополитического давления со стороны Европы. Большая неопределённость сохраняется вокруг Японии, где инвесторы внимательно следят за реакцией иены на промышленную, бюджетную и экономическую повестку правительства.

В записке говорится, что эти структурные сдвиги указывают на необходимость для инвесторов уделять больше внимания меняющимся глобальным потокам капитала, а не полагаться исключительно на традиционные факторы динамики доллара.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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