Украина получила 3,35 млрд долларов США в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора в Украине (Development Policy Operation, DPO), реализуемой Всемирным банком. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
$3,35 млрд для Украины: Минфин сообщил о новом транше от Всемирного банка
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Что известно
Соответствующий пакет соглашений Украина и Всемирный банк подписали 24 июня в Гданьске, на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).
В частности, в общий фонд Государственного бюджета Украины в рамках Программы DPO поступило:
- 1 млрд долларов США в форме займа на политику развития, из которых:
- 500 млн. долларов США обеспечены гарантией Правительства Великобритании;
- 500 млн долларов США — гарантией Правительства Японии;
- 2,35 млрд долларов США в форме гранта от Фонда FORTIS Ukraine FIF.
Куда направят средства
Денежные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.
Получение 3,35 млрд долларов США в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора было обеспечено благодаря внедрению масштабного пакета реформ, направленных на усиление экономической устойчивости Украины и стимулирование частного сектора. Для выполнения условий программы правительством и парламентом было принято 13 законов и 7 подзаконных нормативно-правовых актов.
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