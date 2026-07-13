$3,35 млрд для Украины: Минфин сообщил о новом транше от Всемирного банка

Украина получила 3,35 млрд долларов США в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора в Украине (Development Policy Operation, DPO), реализуемой Всемирным банком. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что известно

Соответствующий пакет соглашений Украина и Всемирный банк подписали 24 июня в Гданьске, на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

В частности, в общий фонд Государственного бюджета Украины в рамках Программы DPO поступило:

1 млрд долларов США в форме займа на политику развития, из которых:

500 млн. долларов США обеспечены гарантией Правительства Великобритании;

500 млн долларов США — гарантией Правительства Японии;

2,35 млрд долларов США в форме гранта от Фонда FORTIS Ukraine FIF.

Куда направят средства

Денежные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.

Получение 3,35 млрд долларов США в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора было обеспечено благодаря внедрению масштабного пакета реформ, направленных на усиление экономической устойчивости Украины и стимулирование частного сектора. Для выполнения условий программы правительством и парламентом было принято 13 законов и 7 подзаконных нормативно-правовых актов.