Доллар и евро в середине июля: что может серьезно взрывать курс в эти дни

В ближайшие пять рабочих дней положение дел на мировом и украинском валютном рынках будет зависеть не только от геополитики (прежде всего от развития событий на Ближнем Востоке), но и от сугубо экономических факторов.

После официального заявления Президента США Дональда Трампа о прекращении хрупкого перемирия с Ираном полноценное судоходство в Ормузе снова оказалось под угрозой. И хотя к концу прошлой недели рынок немного успокоился на фоне новостей о новых переговорах США и Ирана, ситуация остается очень взрывоопасной.

Поэтому рассмотрим оптимистический и негативный сценарий развития событий на Ближнем Востоке и прогноз по нефти, золоту и паре евро/доллар на эту неделю в обоих случаях. Поведение пары евро/доллар и ценовая динамика нефти напрямую повлияют на курс евро в Украине, а также на поведение импортеров энергоносителей и, как следствие, на степень давления на курс гривны на межбанке.

Оптимистический сценарий. США и Иран опять договариваются об установлении условного мира в регионе, судоходство в Ормузском проливе восстанавливается в полном объеме.

В этой ситуации стоимость нефти марки BRENT в период с 13 по 17 июля, по моим расчетам, будет находиться в пределах коридора $71−78,5 за баррель, пара евро/доллар — в пределах коридора от 1,134 до 1,157 доллара за евро, а золото стабилизируется в пределах коридора от $4 020 до $4 280 за унцию.

Для Украины это означает уровень ежедневных колебаний межбанковского курса евро в пределах от 13 до 23 копеек с пиковыми объемами статистики торгов по евро со вторника по пятницу. В последний рабочий день этой недели статистику улучшат расчеты компаний с бюджетом, о чем более подробно речь пойдет дальше.

Негативный сценарий. США и Иран опять активно обстреливают военные и гражданские объекты в регионе, судоходство в Ормузском проливе снова становится одним из самых рискованных мероприятий, а мировая логистика сталкивается с угрозой стремительного роста стоимости доставки нефтепродуктов, сжиженного газа и удобрений.

В этой ситуации стоимость нефти марки BRENT, по моим расчетам, с 13 по 17 июля будет находиться в пределах коридора $75−87 за баррель, пара евро/доллар получает новую порцию вызовов и расширяет свою волатильность в пределах коридора от 1,131 до 1,168 доллара за евро. Золото подвергается спекулятивной атаке на страхах инвесторов и двух противоположных тенденциях.

С одной стороны, центробанки продолжают активно покупать золото себе в резервы, что работает на рост котировок «желтого металла». С другой стороны, угроза ускорения инфляции по всему миру, за счет увеличения стоимости нефти, повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США уже на ближайших заседаниях. Огромные спекулятивные капиталы делают ставку на рост доходности американских трежерис, что усиливает позиции доллара и одновременно снижает интерес к золоту со стороны этой категории игроков. И это придавливает его котировки.

При негативном развитии событий я прогнозирую стоимость золота в пределах более широкого коридора — от $3 900 до $4 460 за унцию.

Для Украины негативный сценарий означает расширение уровня ежедневных колебаний межбанковского курса евро в пределах от 17 до 36 копеек с пиковыми объемами статистики торгов по евро с понедельника по четверг. Также есть риск повышения цен на бензин в пределах еще 30−80 копеек на литре, в зависимости от марки бензина, и до 1,2 гривны — на дизель.

Кроме того, это снова спровоцирует активный рост спроса на валюту со стороны импортеров топлива. Соответственно, увеличится давление на курс гривны на межбанке и Нацбанку придется более активно тратить валюту из резервов для поддержки курса нацвалюты на рынке.

При любом из двух описанных внешних сценариев стоит учесть и сугубо украинские факторы, которые повлияют на поведение отечественного валютного рынка в эти дни:

Сохраняющийся уже больше месяца высокий спрос на валюту со стороны практически всех групп импортеров, от госкомпаний и оборонки до импортеров энергоносителей и ритейлеров. Это вынуждает Нацбанк тратить еженедельно более $1 млрд на поддержание курса гривны с периодическими попытками «придавить» курс доллара и опосредованно евро на межбанке, чтобы сбить инфляционные процессы в экономике.

На этой неделе, по моему прогнозу, НБУ придется практически ежедневно продавать доллар на торгах. Общие траты резервов, по моим расчетам, составят за неделю до $900 млн — 1,2 млрд. Ежедневные объемы операций на торгах, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе будут в пределах от $215 млн до $325 млн.

Начало периода бюджетных платежей у клиентов, а также активность населения в части покупки валюты. Снижение котировок доллара и евро в Украине в последние две недели несколько снизило спрос физлиц на валюту. Точнее, тот, кто хотел, уже купил необходимые суммы, а объемы требуемой свободной гривны в условиях растущих цен тоже увеличиваются. То есть реальный спрос на валюту со стороны граждан может через некоторое время просесть. И это позитив для нацвалюты.

Правда, к традиционному спросу сейчас добавляется потребность в валюте тех, кто выезжает за границу на отдых. Но людей, которые могут себе это позволить в условиях войны, сравнительно немного. Поэтому данный фактор несомненно срабатывает на увеличение покупки валюты, но в некритичных для нашего рынка объемах.

Гораздо больше на поведение украинского валютного рынка на этой неделе повлияет период бюджетных платежей у клиентов. В этот раз часть бюджетного периода придется на выходные, поэтому уже со среды, 15 июля, и по пятницу, 17 июля, компании будут активно рассчитываться с бюджетом. Это означает, что у импортеров в этот период снизится возможность покупки валюты, а экспортеры, наоборот, начнут более активно продавать СКВ. Это традиционно позитивный период для гривны на валютном рынке.

На настроения всех участников нашего валютного рынка продолжит оказывать существенное влияние война и интенсивность обстрелов россией территории Украины.

Прогноз курса доллара и евро на 13−17 июля

Межбанк

При описанных выше сценариях (позитивном и негативном) развития ситуации на Ближнем Востоке я все же в прогнозе для нашего рынка склоняюсь к более позитивному варианту. Международные рынки уже заложили в свои расчеты последствия последнего обострения ситуации между США и Ираном и я надеюсь, что дальнейшего ухудшения не произойдет.

Поэтому, при прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,134 до 1,157 доллара за евро, и коридоре безналичного доллара на межбанке в этот период в пределах от 44,25 до 44,85 гривен, рабочий коридор по безналичному евро в эти дни будет в пределах от 50,65 до 51,45 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,10 до 44,95 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 44,25 до 44,90 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,35 до 51,70 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,40 до 51,65 гривен.