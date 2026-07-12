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12 июля 2026, 14:35 Читати українською

В Украине объявлена полная перезагрузка власти: Юлия Свириденко идет в отставку (обновлено)

Президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке власти, которая коснется как Кабинета Министров, так и правоохранительных органов. В рамках новой политической стратегии Украина переходит к формату, где каждое ключевое внешнеполитическое направление закрепляется за отдельным специалистом с большим опытом. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке власти, которая коснется как Кабинета Министров, так и правоохранительных органов.

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Приоритетом становится усиление сотрудничества с США, в частности, в вопросе локализации производства систем Patriot и расширения проектов безопасности между американским и украинским бизнесом. Большое внимание также уделят европейскому антибаллистическому проекту, интеграции в ЕС и пересмотру отношений с Польшей, Венгрией, странами Ближнего Востока и Китаем.

Внутренняя политика претерпевает изменения из-за необходимости укрепления обороноспособности. Президент отметил важность поддержки прифронтовых областей, наращивание производства и поставку всех типов беспилотников для Сил обороны, а также обеспечение готовности к зиме и потенциальным угрозам.

Кроме того, ожидается ускорение реформы госкомпаний и более эффективная реализация международных договоренностей по восстановлению.

Что касается кадровых решений, то Зеленский провел переговоры с премьер-министром Юлией Свириденко. Стороны согласились, что обновление стратегии требует переформатирования правительства. Президент поблагодарил ее за работу во главе правительства и предложил возглавить новое ответственное направление в коммуникации с одним из ключевых международных партнеров Украины.

Глава государства выразил надежду на то, что Верховная Рада оперативно поддержит предложенные кадровые замены. Ожидается, что в скором времени будут представлены новые руководители не только в министерствах, но и в силовых структурах.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк, уже сообщила, что среди кандидатов на должность премьер-министра сейчас: Корецкий, Шмигаль, Федоров и мэры нескольких областных центров.

(обновлено)

Президент Владимир Зеленский уже провел консультации с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром обороны Михаилом Федоровым, министром внутренних дел Игорем Клименко и мэром Харькова Игорем Тереховым. Цель этих встреч — формирование обновленной управленческой команды, способной реализовать новый государственный курс в условиях военного положения.

Кроме того, стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина уже подала заявление об отставке по личным причинам. Это открыло путь к обсуждению новых кадровых сценариев: депутаты активно рассматривают высокую вероятность того, что Юлия Свириденко отправится в Вашингтон в качестве нового посла, в то время как кресло премьер-министра может занять Сергей Корецкий.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Faraday
Faraday
12 июля 2026, 17:12
#
Шо опять?
+
0
Мордехай Шнеерсоненко
Мордехай Шнеерсоненко
12 июля 2026, 18:40
#
Миндича в премьеры пусть Перезагрузит бюджет США на 50 лет вперед
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