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11 июля 2026, 16:45 Читати українською

Во Львовской области запустили новую ветровую электростанцию мощностью 39,6 МВт

Сокальская ветровая электростанция группы компаний «Эко-Оптима» подключилась к энергосети Украины. Объект расположен во Львовской области и состоит из семи турбин производства немецкой Nordex Group. Реализация электроэнергии началась 4 июля. Об этом сообщил сайт Delo.ua.

Сокальская ветровая электростанция группы компаний «Эко-Оптима» подключилась к энергосети Украины.

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Ключевые параметры станции:

  • установленная мощность — 39,6 МВт

  • ожидаемая годовая выработка — 122 млн кВт-ч электроэнергии

  • семь турбин Nordex, установленных в сентябре 2025 года

  • стоимость строительства — 40 млн евро

  • финансирование предоставил Сбербанк

Строительство длилось менее полутора лет: стартовало в январе 2025-го, и уже в мае 2026 года «Эко-Оптима» получила от НКРЭКУ лицензию на производство электроэнергии. Генеральным подрядчиком выступало ООО «Нордик-Буд» из состава группы «Западнаядрасервис».

Запуск Сокальской ВЭС значительно нарастит возобновляемую генерацию в Украине. В условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру децентрализованная генерация, в частности ветровая, приобретает особое стратегическое значение: такие объекты сложнее уничтожить одним ударом и проще восстановить, чем классические тепловые или гидроэлектростанции.

Кто стоит за проектом

«Эко-Оптима» принадлежит Зиновию Козицкому — одному из богатейших бизнесменов Львовщины. По оценке Forbes 2021 года, его состояние составило 95 млн долларов. Основной бизнес сосредоточен в энергетике, как возобновляемой, так и традиционной. Козицкому также принадлежат «Западнаядрасервис», занимающаяся добычей нефти и газа на западе Украины, и «Енергопарк Яворів».

Зиновий Козицкий — отец Максима Козицкого, действующего председателя Львовской областной военной администрации. До назначения на этот пост Максим Козицкий работал в семейном энергобизнесе.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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