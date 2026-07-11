Reflect Orbital запустит в космос зеркало для освещения Земли ночью

Федеральная комиссия по связи США дала разрешение компании Reflect Orbital на испытания спутника Earendil-1. Его главная идея — отражать солнечные лучи обратно на Землю, создавая дополнительное освещение или даже источник солнечной энергии ночью. Об этом сообщает сайт The Conversation .

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Это звучит как сценарий к голливудскому блокбастеру, однако проект вполне реален. Компания рассчитала, что один спутник сможет освещать зону диаметром около пяти километров, а для поддержания этого света устройство должно изменять угол наклона каждые четыре минуты, постоянно перенацеливая луч.

Сегодня это лишь один тестовый аппарат, однако амбиции разработчиков гораздо масштабнее. К 2035 году они стремятся развернуть целую сеть из более чем 50 000 таких спутников. В Reflect Orbital уверяют, что это поможет фермерам при сборе урожая, аварийным службам при ликвидации катастроф и промышленности.

Но стоит ли человечеству играть с небесным светом, когда это может изменить наше ночное небо навсегда?

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Перспективы света посреди ночи

Сама концепция «солнца по запросу» вызывает немало вопросов у ученых, астрономов и обычных жителей Земли. Представьте ситуацию, когда посреди темной ночи небо вспыхивает, потому что кто-то решил подсветить фермерское поле или собственный промышленный объект. Сна как и не было. Искусственное освещение ночью способно сбить естественные циркадные ритмы растений, животных и людей

Астрономы также бьют тревогу: чувствительные телескопы могут быть ослеплены такими вспышками, а исследование далекого космоса станет почти невозможными из-за светового загрязнения.

Кроме того, есть реальные риски безопасности. Внезапные вспышки света при перенацеливании зеркал могут дезориентировать пилотов самолетов и водителей на скоростных трассах.

Не забываем и об экологии: что делать с перелетными птицами, которые из-за этих «космических зеркал» могут потерять ориентацию и сбиться с пути, пока никто не знает. Американские власти разводят руками, заявляя, что ее роль — лишь распределение радиочастот, а не оценка безопасности «странных космических штук».

Такое опасное технологическое небо

Околоземная орбита постепенно превращается в настоящий «Дикий Запад». Кроме зеркал, корпорации планируют запускать миллионы спутников для искусственного интеллекта, строить космические отели и устраивать рекламные шоу в небе. Пространство становится критически перегруженным, а риск столкновений, как в случае с уже имеющимися спутниками Starlink, растет каждый день.

Хуже всего, что эти проекты часто маскируют под «зеленые» инициативы, мол, это источник чистой энергии. Но никто не считает экологичный след от запуска и утилизации десятков тысяч спутников, которые будут сгорать в атмосфере. Использование неба в качестве крематория для металлолома неизбежно повлияет на озоновый слой. Космос может казаться безграничным, но околоземная орбита — нет. Рост любой индустрии имеет предел, и если мы не остановимся, цена солнечного света ночью станет слишком высокой для всей планеты.

Мы должны научиться делать больше с меньшими ресурсами, иначе рискуем потерять небо, которым мы его знали.

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