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11 июля 2026, 9:44 Читати українською

Индия заставила водителей заправляться биотопливом и получила протесты и обвинения в манипуляциях

С апреля 2026 г. Индия ввела топливо E20 (бензин с 20% примесью этанола) в качестве стандарта на всех заправках страны. Решение коснулось крупнейшего в мире рынка двухколесного транспорта и третьего по объему автомобильного рынка. И если правительство представляет это как триумф энергетической независимости, то миллионы водителей считают иначе. Об этом сообщает агентство BBC .

С апреля 2026 г.

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Почему водители недовольны

Проблема заключается в том, что большинство автомобилей и мотоциклов в Индии разработаны под топливо с 10% содержанием этанола (E10), которое являлось стандартом до апреля. Переход на E20 произошел без обновления автопарка.

Социальные сети переполнены жалобами на повышенный износ двигателей, падение мощности и понижение топливной эффективности. На минувшей неделе в Дели даже прошли массовые протесты водителей.

Надо отметить, что формально несмешанный бензин еще доступен, но, во-первых, он стоит на 40−50% дороже E20, и, во-вторых, большинство водителей даже не знает, что могут его приобрести, потому что он никак не маркируется на колонках.

Правительство Нарендры Моди отвергает претензии, называя их «обманчивой информацией из социальных сетей». В защиту E20 выступили шесть крупнейших автопроизводителей. Среди них Maruti Suzuki, заявившая, что обслуживала более 15 миллионов автомобилей, не поддерживающих E20, и не обнаружила массовых повреждений двигателей, связанных с топливом.

Но одну претензию даже защитники E20 не смогли опровергнуть: эффективность топлива действительно падает. Официально признанное снижение составляет 3−3,5% из-за более низкой энергетической ценности этанола.

Независимые эксперты озвучивают еще более нелестные показатели: от 4 до 12%.

Зачем Индия это делает

Индия импортирует более 85% потребляемой нефти и тратит на это огромные валютные резервы. Этанол производится внутри страны из сахарного тростника и кукурузы, что поддерживает фермеров и уменьшает зависимость от нефтяного импорта. Кроме того, этанол горит чище бензина, что самое важное для страны с хроническими проблемами качества воздуха в городах.

Правительственная статистика показывает, что программа достигла своих целей с точки зрения сокращения импорта и поддержки аграрного сектора. Но для миллионов индийцев, ездящих на подержанных мотоциклах и автомобилях, эти макроэкономические аргументы имеют значительно меньшее значение, чем счета за сервисное обслуживание.

Читайте также: Бензин с этанолом на АЗС с 1 июля: что изменится для водителей и как скажется на цене

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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