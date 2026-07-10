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10 июля 2026, 18:55 Читати українською

Что мешает фондовому рынку установить новые рекорды

Несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и риски ускорения инфляции американский фондовый рынок остается вблизи исторических максимумов. По мнению финансиста, основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, инвесторы возлагают большие надежды на искусственный интеллект и будущие корпоративные отчеты, однако для новых рекордов этого может оказаться мало.

Что мешает фондовому рынку установить новые рекорды
Фото: pixabay

Перетягивание каната, на одной стороне которого сияющими доспехами сверкает АІ, а на другой угрожая миру катастрофой разражаются геополитические конфликты и пугает макроэкономическая нестабильность, продолжается.

Как геополитика давит на рынки

США и Иран, похоже, начали второй раунд противостояния: американские войска нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три коммерческих судна в Ормузском проливе, Иран не заставил себя долго ждать с ответом, нанеся удары по ближневосточным союзникам США — словом, все закрутилось по второму кругу, разве что с чуть меньшей интенсивностью. Нефть на прошлой неделе подорожала примерно на 5%, хотя в пик паники, в среду, рост достигал 10%. Что будет дальше, известно только богам и Дональду Трампу, чей переход от дружбы и замечательных конструктивных бесед к желанию стереть противников с лица земли иногда происходит за считанные секунды.

Главным из запланированных событий недели, безусловно, стало обнародование дискуссии участников заседания монетарного комитета ФРС под председательством нового руководителя центрального банка Кевина Уорша, которое состоялось две недели назад. Как вы помните, на прошедшем заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений, дала сигнал о поддержке идеи дальнейших повышений на фоне высокой инфляции, но решения участников заседания были далеко не единодушны.

Как и ожидалось, протокол подчеркнул существенные разногласия среди членов комитета по поводу будущего инфляции. В общем, все участники заседания высказали мнение, что инфляция должна снизиться, поскольку снизились цены на нефть и эффект трамповой тарификации понемногу уменьшается. Однако многие предостерегали, что гигантские инвестиции в развитие АІ будут способствовать инфляции за счет повышения цен на полупроводники и другое железо. В итоге большинство сошлось на том, что до конца года ставку нужно повышать. А после начала второй фазы «ближневосточной кампании», сторонников более жесткой монетарной стратегии, вероятно, станет еще больше. Доходность бондов растет, нефть дорожает, АІ-гонка разгоняет цены на инфраструктуру и электроэнергию, годовые инфляционные ожидания на трехлетнем максимуме в 3.7% — вряд ли это будет способствовать уменьшению инфляции.

«Магическая семерка» держит удар

Но интересно, что, несмотря на пессимистическую логику, рынки акций держатся. Пожалуй, все надеются, что в этом квартале результаты компаний поразят еще больше и так до бесконечности. Пока ситуация в реальном мире становится все более угрожающей, инвестиционный мир возвращает себе веру во всесильность АІ. По крайней мере, именно такой вывод наталкивала динамика рынков на этой неделе, когда индексы снова вплотную приблизились к историческим максимумам, вдохновляясь уверенным ростом технологических компаний. Большинство Mag 7 тоже упомянули, что они «магические», и продемонстрировали уверенный рост, хотя с точки зрения популярных показателей оценки все еще остаются существенно дешевле, чем в прошлом году.

SpaceX включили в индекс Nasdaq, Wall Street просто сияет оптимизмом по отношению к перспективам компании, а крупные банки наперегонки штампуют рекомендации «Купировать» акции компании и прогнозируют цены на уровне $200+. В долгосрочной перспективе может так оно и есть, ведь SpaceX — это компания будущего, аналогов которой не существует, хотя, по моему вкусу, слишком много всего собрано под одной крышей. А вот в краткосрочной перспективе все выглядит совсем иным и текущая цена уже ниже, чем она была в первый день торгов — все достижения корова уже слизала своим розовым языком.

На этой неделе на американском рынке провела IPO SK Hynix. Как пишет Reuters, спрос на акции второго крупнейшего в Южной Корее производителя памяти превышает предложение в семь раз, всего компания планирует привлечь $28 миллиардов, и это будет крупнейшим иностранным IPO на американской бирже в истории. Вот вам и вера в АІ!

Ловушка завышенных ожиданий

Что дальше? Дальше нас ждет сезон корпоративных результатов, от которого все, насколько я понимаю, ожидают чудеса, иначе чем чудом геополитический пессимизм не преодолеть. А творить чудеса становится все сложнее. И пример Samsung, который на прошлой неделе объявил о замечательных квартальных результатах, но был наказан именно за отсутствие чуда, очень точно иллюстрирует текущее положение дел.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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