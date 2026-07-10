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10 июля 2026, 18:30 Читати українською
«Ябко» уплатила в бюджет 60 млн грн доначисленного НДС и поддержит военных на 5 млн грн
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке поссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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