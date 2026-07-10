К закрытию межбанка в четверг, 10 июля, курс доллара в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже снизился на 1 копейку, евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: евро подешевел на 11 копеек
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Открытие 10 июля
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Закрытие 10 июля
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Изменения
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44,48/44,53
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44,49/44,52
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1/1
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50,91/50,95
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50,82/50,84
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9/11
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,28−44,76 грн. Евро покупают за 50,62 грн, а продают за 51,24 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,60, евро — 51,08−51,17 грн.
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Источник: Минфин
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