Курс валют на 10 июля: евро в банках подорожал на 5 копеек

В пятницу, 10 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,28−44,75 грн. Евро покупают за 50,62 грн, а продают за 51,21 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,61−44,60, евро — 51,03−51,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,48−44,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,91−50,95 грн/евро.

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