Доллар и евро подорожали: официальный курс НБУ на 10 июля

Национальный банк Украины установил на 10 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,5155 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,51 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг (44,47 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 50,87 грн, что на 18 копеек больше, чем в четверг (50,69 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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