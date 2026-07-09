К закрытию межбанка в четверг, 9 июля, курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку, евро не изменился в покупке и подорожал на 1 копейку в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар и евро подорожали
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Открытие 9 июля
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Закрытие 9 июля
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Изменения
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44,48/44,51
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44,48/44,53
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0/2
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50,89/50,91
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50,89/50,92
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0/1
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,27−44,75 грн. Евро покупают за 50,58 грн, а продают за 51,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,61−44,60, евро — 51,02−51,19 грн.
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Источник: Минфин
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