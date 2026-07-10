НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины установил на 13 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,4950 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,49 грн, что на 2 копейки меньше, чем в пятницу (44,51 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на понедельник установлен на отметке — 50,86 грн, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу (50,87 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту