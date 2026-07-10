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10 июля 2026, 17:20 Читати українською

Россияне снова станут «советскими туристами»: выезд только группами по 10 человек

Россия снова демонстрирует чудеса «прогресса», уверенно шагая назад во времени к лучшим традициям советского прошлого. По сообщениям инсайдеров The Moscow Times, Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы окончательно превратить территорию страны в уютный «цифровой совок».

Россия снова демонстрирует чудеса «прогресса», уверенно шагая назад во времени к лучшим традициям советского прошлого.

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Вместо привычного «купившего билет и улетел», россиянам планируют предложить систему выездных виз. Конечно, все это преподносится под соусом «безопасности в недружественных странах».

По планам ведомства, туристические поездки в страны НАТО станут настоящим квестом: только организованные группы по 10 человек со строгим маршрутом, как в старые добрые времена, когда побег за границу в 1935 году приравняли к измене родины.

В других странах (их перечень пока разрабатывается) останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае.

Теперь, чтобы отправиться на отдых, россиянину нужно будет получить разрешение у родного государства.

Естественно, формально конституция гарантирует свободу передвижения. Но конституция в россии — это такой же сувенир, как и магнитики на холодильник: красиво выглядит, но толку никакой. К тому же у них уже есть отличный механизм с электронными повестками, который делает кого-то невыездным за один клик. Если ты вдруг забыл явиться в военкомат, твой мир мгновенно сужается к размерам родного района: ни кредитов, ни авто, ни выезда за пределы этого «счастья».

Так что для жителей россии, которые так мечтали вернуть СССР, где была самая вкусная колбаса, есть отличная новость: мечта сбылась. Правда, только в части железного занавеса, где за каждым шагом следят, а выезд за границу становится государственной изменой.

Поздравляем в будущем, которое до боли напоминает прошлое, где государство было уверено, что знает лучшее, куда вообще можно ездить и когда лучше посидеть дома.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+75
korvin29
korvin29
10 июля 2026, 17:26
#
Если россияне только станут как в СССР, то украинские мужчины уже стали как в Северной Корее).).)
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
10 июля 2026, 17:30
#
100%
Ілюстрація до новини краще відповідає нашій ситуації. Щодня сотні людей незаконно перетинають кордон через ліси. Решта вже 5-й рік поспіль взагалі не можуть виїхати з країни. І це країна, яка нібито прагне до ЄС. Сюр.
+
+30
korvin29
korvin29
10 июля 2026, 17:39
#
До приграничных лесов еще нужно доехать…
+
0
Андрій М*дак
Андрій М*дак
10 июля 2026, 17:44
#
Що значить незаконно перетинають? Для вільних людей кордонів не існує, вони кордон просто трішечки відсовують.
+
+15
Андрій М*дак
Андрій М*дак
10 июля 2026, 17:44
#
А взагалі рашка і украшка — одіннарот
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
10 июля 2026, 18:46
#
Сосия как всегда вперде. Украинские мужчины которые не нарушают закон свободно могут выезжать, не говорите глупостей.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 июля 2026, 18:50
#
Гейропейские либерасты даже не захотели запретить въезд маскалям, которые воевали против Украины!!!
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