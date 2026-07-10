Россия снова демонстрирует чудеса «прогресса», уверенно шагая назад во времени к лучшим традициям советского прошлого. По сообщениям инсайдеров The Moscow Times , Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы окончательно превратить территорию страны в уютный «цифровой совок».

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Вместо привычного «купившего билет и улетел», россиянам планируют предложить систему выездных виз. Конечно, все это преподносится под соусом «безопасности в недружественных странах».

По планам ведомства, туристические поездки в страны НАТО станут настоящим квестом: только организованные группы по 10 человек со строгим маршрутом, как в старые добрые времена, когда побег за границу в 1935 году приравняли к измене родины.

В других странах (их перечень пока разрабатывается) останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае.

Теперь, чтобы отправиться на отдых, россиянину нужно будет получить разрешение у родного государства.

Естественно, формально конституция гарантирует свободу передвижения. Но конституция в россии — это такой же сувенир, как и магнитики на холодильник: красиво выглядит, но толку никакой. К тому же у них уже есть отличный механизм с электронными повестками, который делает кого-то невыездным за один клик. Если ты вдруг забыл явиться в военкомат, твой мир мгновенно сужается к размерам родного района: ни кредитов, ни авто, ни выезда за пределы этого «счастья».

Так что для жителей россии, которые так мечтали вернуть СССР, где была самая вкусная колбаса, есть отличная новость: мечта сбылась. Правда, только в части железного занавеса, где за каждым шагом следят, а выезд за границу становится государственной изменой.

Поздравляем в будущем, которое до боли напоминает прошлое, где государство было уверено, что знает лучшее, куда вообще можно ездить и когда лучше посидеть дома.