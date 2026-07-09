Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 8 по 15 июля?
Евро снова лихорадит? Чего ждать от курса валют на этой неделе (видео)
🔍 В этом видео вы узнаете:
- как ситуация на Ближнем Востоке влияет на доллар, евро, нефть и золото
- каким будет прогноз цены на нефть Brent и золото на этой неделе
- почему пара евро/доллар может существенно колебаться каждый день
- сколько НБУ может потратить на валютные интервенции
- почему международные резервы Украины выросли до $51,269 млрд
- что будет происходить со спросом населения на валюту
- в каком коридоре будут доллар и евро на межбанке и наличном рынке
- почему евро останется основным инструментом для спекуляций в обменниках
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии