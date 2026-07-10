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10 июля 2026, 16:36 Читати українською

Орден Европы: кому и за что будут давать новую награду

Верховная Рада готовится ввести новое государственное отличие — Орден Европы. Соответствующее решение профильного комитета уже принято, и в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект № 15359 во втором чтении и в целом. В парламенте уже тщательно проработали более тысячи поправок, поданных народными депутатами, что свидетельствует об особом внимании к созданию устава отличия.

Верховная Рада готовится ввести новое государственное отличие — Орден Европы.

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Кто сможет получить этот орден?

Его будут вручать как гражданам Украины, так и иностранцам или даже лицам без гражданства, внесшим значительный вклад в развитие нашего государства.

Критерии достаточно четкие: награду будут получать те, кто приложил действительно весомые усилия для того, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Кроме того, орденом будут отмечать людей, которые помогали нам выстоять, защищая независимость и безопасность всей Европы во время полномасштабной войны.

Также отличие предусмотрено тем, кто активно укреплял международное сотрудничество, продвигая идеалы демократии, мира и добрососедства между народами.

Создание такой награды — это способ официально поблагодарить украинских друзей и партнеров, которые стоят бок о бок с нами на сложном пути интеграции.

После финального голосования в сессионном зале и подписания соответствующего закона президентом, Орден Европы станет одним из важнейших государственных знаков отличия, что будет подчеркивать необратимый курс на свободу и европейские ценности.

Ожидается, что уже вскоре первые награды найдут своих героев, внесших весомый вклад в то, чтобы европейское будущее Украины стало реальностью.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
10 июля 2026, 18:52
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Нужно в Украине ввести новый орден-падение на дно Европы!
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