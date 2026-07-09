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9 июля 2026, 15:18 Читати українською

Рада планирует увеличить размер и продолжительность выплат по безработице

Украинцам, потерявшим работу, могут существенно повысить социальную защиту. Комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики 9 июля рекомендовал принять за основу законопроект № 14096, предусматривающий пересмотр условий выплаты пособия по безработице. Депутаты предлагают увеличить сроки поддержки и изменить механизмы управления деньгами Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета .

Украинцам, потерявшим работу, могут существенно повысить социальную защиту.

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Новые правила выплат и управления Фондом

Социальная поддержка безработных ограничена нормами, введенными после начала великой войны: помощь выплачивается максимум 90 дней, а ее размер не превышает минимальную заработную плату.

Авторы законопроекта отмечают, что такие ограничения уже не отвечают реалиям и потребностям людей. В частности, это несправедливо по отношению к тем специалистам, которые до потери работы получали более высокую зарплату и платили соответствующие страховые взносы. Поэтому новая инициатива направлена на возвращение более адекватного уровня социальной защиты.

Кроме того, авторы проекта считают, что правительство получило слишком большой контроль над ресурсами, которые собираются за счет взносов работодателей и работников. По их данным, за последние два года из бюджета Фонда было направлено 15 млрд грн в государственный бюджет, а средства все чаще тратились на грантовые программы или компенсации работодателям, тогда как прямая помощь безработным в 2024 году составила около 7,6% доходов Фонда.

Изменения, предлагаемые нардепами, выглядят следующим образом:

  1. Увеличение срока выплат. Максимальную продолжительность пособия предлагают расширить с 90 до 180 календарных дней.

  2. Повышение размера пособия. Предельный предел выплаты увеличить до 150% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

  3. Восстановление контроля. Правление Фонда социального страхования снова сможет самостоятельно согласовывать и одобрять свой годовой бюджет, что должно сделать распределение средств более прозрачным и целевым.

Инициаторы реформы уверены, что эти изменения позволят лучше использовать аккумулированные средства именно по их прямому назначению — для поддержки людей в период поиска новой работы.

Читайте также: Базовая социальная помощь для безработных: кто может получать ее в течение года

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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