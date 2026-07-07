Совет Европы советует Зеленскому не подписывать закон, уменьшающий контроль за финансами экс-чиновников

Совет Европы призвал Президента Украины не подписывать закон 15111-д, принятый парламентом. Документ существенно ослабляет финансовый мониторинг лиц со статусом РЕР (политически значимых лиц), то есть действующих и бывших госслужащих высшего уровня. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила Глава подкомитета по вопросам платежных систем и противодействию отмыванию средств Ольга Василевская-Смаглюк.

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Что изменил закон и почему это проблема

Депутат приняла участие в инициированном Советом Европы обсуждении нового закона и голосовала против него.

По ее словам, документ содержит по меньшей мере две принципиальные проблемы:

Вместо четкого 12-месячного усиленного мониторинга после того, как лицо перестает быть РЕРом, появилась размытая формулировка, фактически разрушающая риск-ориентированный подход В список национальных РЕРов добавили две новые категории: руководителей структурных подразделений НБУ ниже уровня правления и ответственных за финмониторинг в госбанках. НБУ был категорически против: если работника комплаенса самого признают РЕРом, возникает конфликт интересов, потому что именно он контролирует процедуру, под которую и попадает. По стандартам ЕС и FATF к публичным деятелям в центробанках относят только председателя правления и его заместителей

Оба изменения противоречат стандартам FATF и директивам ЕС, а также нарушают действующий закон Украины о противодействии отмыванию средств.

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Аргумент «дискриминации» не подтверждается данными

Сторонники закона утверждали, что РЕР дискриминируют во время банковского обслуживания. Но факты опровергают этот довод. НБУ сообщил, что не получал жалоб на необоснованные отказы в обслуживании бывших чиновников.

Василевская-Смаглюк привела статистику Госфинмониторинга: количество сообщений о подозрительных операциях РЕРов упало с 25 тыс. в 2021 году до 13,5 тыс. за первое полугодие 2026-го.

В мае 2026 года было только 9 отказов в обслуживании: 4 в отношении самих госслужащих, 3 в отношении членов семьи и 2 в отношении связанных лиц. На фоне десятков тысяч сообщений о подозрительных операциях это мизерная цифра.

Почему это важно именно сейчас

В январе 2027 года вступает в силу регламент ЕС 2024/1624. Любое уклонение от стандартов сейчас означает, что возвращать законодательство в соответствие придется под давлением дедлайна. Кроме того, это оказывает прямое влияние на оценку FATF и на присоединение Украины к SEPA — условие, заложенное в Ukraine Plan.

Представители Совета Европы однозначно не рекомендуют отходить от риск-ориентированного подхода и призывают Президента не подписывать закон в действующем виде.

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