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7 июля 2026, 14:46 Читати українською

Совет Европы советует Зеленскому не подписывать закон, уменьшающий контроль за финансами экс-чиновников

Совет Европы призвал Президента Украины не подписывать закон 15111-д, принятый парламентом. Документ существенно ослабляет финансовый мониторинг лиц со статусом РЕР (политически значимых лиц), то есть действующих и бывших госслужащих высшего уровня. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила Глава подкомитета по вопросам платежных систем и противодействию отмыванию средств Ольга Василевская-Смаглюк.

Совет Европы призвал Президента Украины не подписывать закон 15111-д, принятый парламентом.

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Что изменил закон и почему это проблема

Депутат приняла участие в инициированном Советом Европы обсуждении нового закона и голосовала против него.

По ее словам, документ содержит по меньшей мере две принципиальные проблемы:

  1. Вместо четкого 12-месячного усиленного мониторинга после того, как лицо перестает быть РЕРом, появилась размытая формулировка, фактически разрушающая риск-ориентированный подход
  2. В список национальных РЕРов добавили две новые категории: руководителей структурных подразделений НБУ ниже уровня правления и ответственных за финмониторинг в госбанках. НБУ был категорически против: если работника комплаенса самого признают РЕРом, возникает конфликт интересов, потому что именно он контролирует процедуру, под которую и попадает. По стандартам ЕС и FATF к публичным деятелям в центробанках относят только председателя правления и его заместителей

Оба изменения противоречат стандартам FATF и директивам ЕС, а также нарушают действующий закон Украины о противодействии отмыванию средств.

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Аргумент «дискриминации» не подтверждается данными

Сторонники закона утверждали, что РЕР дискриминируют во время банковского обслуживания. Но факты опровергают этот довод. НБУ сообщил, что не получал жалоб на необоснованные отказы в обслуживании бывших чиновников.

Василевская-Смаглюк привела статистику Госфинмониторинга: количество сообщений о подозрительных операциях РЕРов упало с 25 тыс. в 2021 году до 13,5 тыс. за первое полугодие 2026-го.

В мае 2026 года было только 9 отказов в обслуживании: 4 в отношении самих госслужащих, 3 в отношении членов семьи и 2 в отношении связанных лиц. На фоне десятков тысяч сообщений о подозрительных операциях это мизерная цифра.

Почему это важно именно сейчас

В январе 2027 года вступает в силу регламент ЕС 2024/1624. Любое уклонение от стандартов сейчас означает, что возвращать законодательство в соответствие придется под давлением дедлайна. Кроме того, это оказывает прямое влияние на оценку FATF и на присоединение Украины к SEPA — условие, заложенное в Ukraine Plan.

Представители Совета Европы однозначно не рекомендуют отходить от риск-ориентированного подхода и призывают Президента не подписывать закон в действующем виде.

Читайте также: Еврокомиссия ужесточает требования для присоединения Украины к SEPA

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
7 июля 2026, 14:51
#
Але ж всі прекрасно розуміють що до чого, і всі розумію що зеленський підпише такий закон)) щоб потім до нього не добралися
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0
youknow
youknow
7 июля 2026, 16:08
#
Якщо по суті, все чітко, по перше «НБУ був категорично проти». по друге, якщо «цар» підпише, то вже не прокатить що «цар хороший, бояри погані», або «він ні про що не знав». цей закон — точка відрахунку.
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