НБУ назначил нового директора Департамента монетарной политики и экономического анализа

Национальный банк Украины назначил Тараса Токарчука директором Департамента монетарной политики и экономического анализа. Он вступил в должность с 9 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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К сфере его ответственности будет входить, в частности:

реализация стратегии монетарной политики и решений относительно инструментов монетарной политики, применяемых Нацбанком;

подготовка макроэкономического прогноза по основным секторам, разработка и сопровождение системы прогнозных моделей;

анализ государственной экономической политики, а также развитие монетарного, реального, фискального, внешнего секторов и международной экономики;

организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комитета по монетарной политике;

организация и координация исследовательской работы в Национальном банке; координация фундаментальных и прикладных исследований в области монетарной политики, макроэкономического развития, методов моделирования и прогнозирования.

Департамент монетарной политики и экономического анализа относится к вертикали подчинения «Монетарная стабильность», общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.

Комментируя назначение, Лепушинский отметил, что многолетний опыт Токарчука в Национальном банке, его участие во внедрении режима инфляционного таргетирования и работе по обеспечению макрофинансовой стабильности во время полномасштабной войны будут способствовать эффективной работе департамента и его дальнейшему развитию.

Что известно о Токарчуке

Тарас Токарчук начал карьеру в Национальном банке в феврале 2007 года с должности экономиста, ответственного за анализ валютного рынка и прогнозирования, в управлении курсовой политики Департамента валютного регулирования. С марта 2009 года по январь 2017 года работал ведущим и главным экономистом, начальником отдела Департамента платежного баланса Генерального экономического департамента и Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С января 2017 был заместителем начальника управления макроэкономического моделирования и прогнозирования Департамента монетарной политики и экономического анализа, а с октября 2024 возглавил управление экономического анализа этого департамента. Начиная с 24 апреля 2026 исполнял обязанности директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

До работы в Нацбанке являлся аспирантом и работал научным сотрудником в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Токарчук в 2003 году окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности «Экономическая теория», получив полное высшее образование. В 2008 году получил научную степень кандидата экономических наук по специальности «Математические методы, модели и информационные технологии в экономике».