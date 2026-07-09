ПУМБ продолжает совершенствовать процессы в сфере финансового мониторинга с учетом замечаний НБУ

Банк учел предоставленные НБУ замечания по дальнейшему улучшению и дополнительной настройке процессов и процедур на выполнение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В то же время, выявленные нарушения не системны и не свидетельствуют об отсутствии в ПУМБ надлежащей системы управления рисками или надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга.

На сегодняшний день в ПУМБ уже разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию внутренних процедур и контролей в сфере финансового мониторинга. Банк систематически инвестирует в развитие технологических решений и автоматизацию процессов, направленных на повышение эффективности системы финансового мониторинга.

ПУМБ продолжает конструктивное взаимодействие с Национальным банком Украины и работает над повышением эффективности системы финансового мониторинга.

Напомним, что ПУМБ является одним из самых больших налогоплательщиков в Украине. С 2022 года банк уплатил 20,4 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. В то же время, ПУМБ активно поддерживает Украину и Силы обороны: инвестиции банка в социальные проекты с 2022 года превысили 1,4 млрд грн, из которых более 544 млн грн направлено на поддержку ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, ГУР и СБУ.